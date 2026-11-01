Photos: 1994 में लव मैरिज, 2026 में तलाक और अब निधि राजदान संग नई शुरुआत... कैसी रही CM उमर-पायल की वैवाहिक यात्रा?

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद अंतत: अपने परिवार को विस्तार देते हुए दूसरी शादी रचाई है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए अपनी नयी दुल्हन निधि राजदान के साथ अपनी शादी की तस्वीरें साझा की और लिखा गत रोज ही एक नए सफर की शुरुआत हुई है।

यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि उनका अपनी पहली पत्नी पायल नाथ अब्दुल्ला से तीन माह पहले 31 जुलाई 2026 को ही तलाक हुआहै। हालांकि वह और पायल नाथ अब्दुल्ला वर्ष 2011 से ही अलग रह रहे थे। पहली शादी से उमर के दो पुत्र हैं जहीर और जमीर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला ने गत 27 अक्टूबर को ही अपने मंत्रिमंडल में विस्तार भी किया है।

पहले भी उछला था निधि राजदान का नाम मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नयी पत्नी एक जानी मानी पत्रकार हैं और एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल में वरिष्ठ पद पर रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पूर्व पत्नी पायलनाथ के बीच जब अलगाव की खबरें फैली थी तो उस समय भी निधि राजदान का नाम उछला था।

अब्दुल्ला परिवार के करीबियों ने उमर और पायल के रिश्ते में तल्खी की एक वजह निधि राजदान बताई थी। उमर अब्दुल्ला ने भी उस समय इंटरनेट मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए निधि को लेकर फैली खबरों को कथित तौर पर गलत ठहराने का प्रयास किया था।

शादी की लगाई जा रही थीं अटकलें उमर अब्दुल्ला ने बेशक अपनी शादी का एलान आज 31 अक्टूबर 2026 की दोपहर को इंटरनेट मीडिया के जरिए किया है,लेकिन दोनों को बीते दो वर्ष से लगभग हर जगह एक साथ देखा जा रहा था और दोनों के बीच शादी की अटकलें भी लगाई जा रही थी।

नवंबर 2025 को जब जम्मू में सचिवालय खुला था तो उस समय निधि राजदान भी मौजूद थी। कुछ समय पहले दिल्ली में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक दोस्त जोकि कश्मीर के रहने वाले एक सिख परिवार से संबधित हैं, की बेटी की शादी में भी दोनों मौजूद थे।

हालांकि, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला या निधि राजदान ने अपनी शादी की तिथि के बारे में नहीं बताया है,लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों ने गत 30 अक्टूबर को ही शादी की है और शुक्रवार की रात को गुपकार स्थित मुख्यमंत्री के निवास पर एक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें अब्दुल्ला और राजदान परिवार के सदस्य व उनके करीबी रिश्तेदार शामिल हुए । उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के अधिकांश नेताओं और विधायकों को इस दावत में नहीं बुलाया था।

लंबे समय से चल रहे थे मतभेद यहां यह बताना असंगत नही होगा कि उमर अब्दुल्ला की पहली शादी 1994 में पायल नाथ से हुई थी। दोनों ने इंग्लैंड में शादी की थी। यह भी प्रेम विवाह था और दोनों की मुलाकात दिल्ली के ओबेराय होटल में हुई थी, जहां वे काम करते थे।

पायल नाथ सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मेजर जनरल रामनाथ की बेटी हैं। उमर और पायल के बीच लंबे समय से वैवाहिक मतभेद चल रहे थे। दोनों वर्ष 2011 से अलग रह रहे थे। हालांकि, उनके बीच तलाक की कानूनी प्रक्रिया कई वर्षों तक चली।

इंटरनेट मीडिया पर भी चर्चा उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “ए न्यू जर्नी बिगन येस्टरडे”, यानी 'कल से एक नए सफर की शुरुआत हुई। वहीं, निधि राजदान ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, “इट्स डन ब्रो”। दोनों की पोस्ट सामने आने के बाद इंटरनेट मीडिया पर उन्हें बधाइयां मिलने लगीं। इसके साथ ही कुछ लोगों ने उमर और पायल नाथ के अलगाव की भी चर्चा की है।