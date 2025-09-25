लद्दाख में कानून व्यवस्था को लेकर एलजी कविन्द्र ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक, शांति और सुरक्षा के लिए किए बड़े ऐलान
उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने लद्दाख में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अराजकता और हिंसा फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। लेह में हुई हिंसा पर रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। केंद्र शासित लद्दाख प्रदेश के उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने गुरूवार को पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों और नागरिक प्रशासन को प्रदेश में कानून व्यवस्था, शांत व सुरक्षा का वातारण बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि किसी भी अराजकता, हिंसा फैलाने या आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं है। अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने यह निर्देश आज लेह राजभवन में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में लद्दाख के मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेते हुए दिए।
लोगों के जानमाल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता
लेह में गत बुधवार को भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत व 70 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने से उपजे हालात के बीच उपराज्यपाल द्वारा आज बुलाई गई सुरक्षा समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि हमारे लिए लद्दाख में शांति, सुरक्षा का वातावरण और आम लोगों के जानमाल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है।
आंदोलन सही पर लोगों की जान खतरे में डालना अपराध
उन्होंने बुधवार को हुई हिंसा पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि विरोध जताना और अपनी मांगो के लिए लोकतांत्रिक तरीक से अपना पक्ष रखना, आंदोलन करना बेशक एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हिंसा करना, लोगों की जान खतरे में डालना, आगजनी करना, अपराध है। बैठक में पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सेना और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
आवश्यक उपाय करने के दिए निर्देश
उपराज्यपाल ने स्थिति को पृरी तरह सामान्य बनाने के लिए संबधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक उपाय करने, स्थानीय सिविल सोसायटी के साथ संवाद-समन्वय को मजबूत बनाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बढ़ी हुई सतर्कता, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और सक्रिय उपायों की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।
उन्होंने लेह व उसके साथ सटे इलाकों में लागू कर्फ्यू का उल्लेख करते हुए सबंधित अधिकारियों को स्थिति का आकलन करने व सुधारात्मक कदम उठाने को भी कहा।
