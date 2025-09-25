लद्दाख में कानून व्यवस्था को लेकर एलजी कविन्द्र ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक, शांति और सुरक्षा के लिए किए बड़े ऐलान

उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने लद्दाख में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अराजकता और हिंसा फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। लेह में हुई हिंसा पर रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। केंद्र शासित लद्दाख प्रदेश के उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने गुरूवार को पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियों और नागरिक प्रशासन को प्रदेश में कानून व्यवस्था, शांत व सुरक्षा का वातारण बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि किसी भी अराजकता, हिंसा फैलाने या आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं है। अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने यह निर्देश आज लेह राजभवन में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में लद्दाख के मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लेते हुए दिए।