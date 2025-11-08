अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर में मिली एके-47; देखकर दंग रह गई जम्मू-कश्मीर पुलिस; कल सहारनपुर से हुआ था गिरफ्तार
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद की, जिससे वे दंग रह गए। डॉक्टर को कल सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर के पास AK-47 कैसे आई।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने वाले डॉक्टर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर का नाम आदिल अहमद राथर है। वह राजकीय मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अपनी सेवाएं दे चुका है।
इस बीच पुलिस ने शनिवार को अनंतनाग के राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसके लॉकर की तलाशी ली। लॉकर में जो मिला देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने डॉक्टर के लॉकर से एके-47 राइफल बरामद की है।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को गुलाम जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में छिपे कश्मीरी आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क और करीबी लोगों के घरों की तलाशी के अलावा कश्मीर घाटी की विभिन्न जेलों में बंद आतंकियों व ओवरग्राउंड वर्करों की बैरकों की भी जांच की है।
पुलिस ने यह कार्रवाई आतंकियों के पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के जारी अभियान के तहत की है। जेलों में बंद आतंकियों व ओवरग्राउंड वर्करों की बैरकों की भी जांच की है। पुलिस ने यह कार्रवाई आतंकियों के पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के जारी अभियान के तहत की है। दोपहर 12 बजे तक पूरी वादी में 111 मकान की तलाशी ली जा चुकी थी।
