अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर में मिली एके-47; देखकर दंग रह गई जम्मू-कश्मीर पुलिस; कल सहारनपुर से हुआ था गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने वाले डॉक्टर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर का नाम आदिल अहमद राथर है। वह राजकीय मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अपनी सेवाएं दे चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस बीच पुलिस ने शनिवार को अनंतनाग के राजकीय मेडिकल कॉलेज में उसके लॉकर की तलाशी ली। लॉकर में जो मिला देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने डॉक्टर के लॉकर से एके-47 राइफल बरामद की है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को गुलाम जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान में छिपे कश्मीरी आतंकियों के स्थानीय नेटवर्क और करीबी लोगों के घरों की तलाशी के अलावा कश्मीर घाटी की विभिन्न जेलों में बंद आतंकियों व ओवरग्राउंड वर्करों की बैरकों की भी जांच की है।