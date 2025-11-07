जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, खुफिया एजेंसी अलर्ट; पूछताछ में जुटी श्रीनगर पुलिस

राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्रीनगर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर के निजी अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी आदिल अहमद सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था। उसे श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को वहां दर्ज एक मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया था।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के कई लोग सहारनपुर के निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों में कार्यरत हैं और स्थानीय खुफिया इकाई को उनकी पृष्ठभूमि की पुष्टि के लिए अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस के अनुसार श्रीनगर पुलिस ने हाल ही में शहर के कई हिस्सों में जैश-ए-मोहम्मद के प्रचार वाले पोस्टर मिलने के बाद मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिया जिसकी पहचान बाद में अनंतनाग निवासी आदिल अहमद के रूप में हुई।जम्मू-कश्मीर पुलिस आरोपी पर नजर रख रही थी और उसे सहारनपुर में पाया गया।