    जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, खुफिया एजेंसी अलर्ट; पूछताछ में जुटी श्रीनगर पुलिस

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी आदिल अहमद अनंतनाग का रहने वाला है और सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में काम करता था। श्रीनगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान की और सहारनपुर पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया। उसे आगे की जांच के लिए श्रीनगर ले जाया गया है।

    जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने वाला डॉक्टर गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। श्रीनगर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर के निजी अस्पताल में कार्यरत एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपी जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी आदिल अहमद सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था। उसे श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को वहां दर्ज एक मामले के सिलसिले में हिरासत में लिया था।

    उन्होंने कहा कि वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के कई लोग सहारनपुर के निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों में कार्यरत हैं और स्थानीय खुफिया इकाई को उनकी पृष्ठभूमि की पुष्टि के लिए अलर्ट पर रखा गया है।

    पुलिस के अनुसार श्रीनगर पुलिस ने हाल ही में शहर के कई हिस्सों में जैश-ए-मोहम्मद के प्रचार वाले पोस्टर मिलने के बाद मामला दर्ज किया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति पोस्टर लगाते हुए दिखाई दिया जिसकी पहचान बाद में अनंतनाग निवासी आदिल अहमद के रूप में हुई।जम्मू-कश्मीर पुलिस आरोपी पर नजर रख रही थी और उसे सहारनपुर में पाया गया।

    पुलिस ने बताया कि श्रीनगर पुलिस की एक टीम ने सहारनपुर की स्थानीय पुलिस और विशेष अभियान समूह की सहायता से अंबाला रोड स्थित निजी अस्पताल पर छापा मारा और अहमद को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि बाद में उसे एक अदालत में पेश किया गया जहां से श्रीनगर पुलिस को उसकी ट्रांजिट रिमांड मिल गई जो उसे आगे की जांच के लिए वापस ले गई है।