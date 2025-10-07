तीस घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मुगल रोड पर एकतरफा यातायात बहाल, ट्रैफिक पुलिस ने दी यह हिदायत
राजौरी-पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड बर्फबारी और भूस्खलन के कारण बंद हो गया था। विभाग के 30 घंटे के परिश्रम के बाद इसे छोटे वाहनों के लिए एक तरफा खोला गया। जम्मू संभाग के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से फिसलन बढ़ गई थी।
संवाद सहयोगी, जागरण, पुंछ। राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला मुगल रोड जोकि सोमवार को ताजा बर्फबारी और मानसर मोड़ क्षेत्र में भूस्खलन के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। संबंधित विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद तीस घंटे बाद छोटे वाहनों के लिए एक तरफा खोल दिया गया।
इस मार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए मुगल रोड से बर्फ और भूस्खलन का मलबा हटाने के लिए संबंधित विभाग दिन भर जूटा रहा। तीस घंटे बंद रहने के बाद मंगलवार दोपहर बाद मुगल रोड छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया।
रविवार से मैदानी इलाकों में बारिश और पीर पंजाल सहित मुगल रोड पर हल्की बर्फबारी का सिलसिल सोमवार देर रात तक चलता रहा। इस दौरान भूस्खलन व बर्फबारी से सड़क पर फीसलन बढ़ गई। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए मुगल रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया।
बर्फबारी और भूस्खलन के कारण दर्जनों वाहन रात को मुगल रोड पर ही फंसे रहे। मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश पीरपंचाल के पहाड़ों की चोटियों के साथ मुगलरोड पर बर्फबारी के कारण मुगल रोड के नजदीकी पहाड़ भी सफेद चादर से ढक गए। जिस कारण मौसम में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
मंगलवार सुबह मौसम साफ होते ही यातायात पुलिस की निगरानी में मुगल रोड अथॉरिटी और संबंधित विभाग ने मुगल रोड पर दोबारा यातायात बहाल करने के लिए बर्फ और भूस्खलन का मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया।
श्रमिकों के साथ-साथ मशीनों की मदद से दिन भर कडे़ प्रयास से मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा करते हुए मंगलवार शाम को छोटे वाहनों के लिए सड़क पर यातायात बहाल कर दिया। बताया जा रहा है कि मुगल रोड के पोशाना क्षेत्र से आगे पीर गली तक दो फुट के करीब बर्फ गिरने के बाद मुगलरोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था।
ट्रैफिक विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे मुगल रोड की ओर जोन से पहले मौसम संबंधी जानकारी या फिर यातायात संबंधी अपडेट जरूर ले लें। उन्होंने कहा कि मार्ग बंद होने की स्थिति में अगर वे इस रोड पर फंस जाते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
