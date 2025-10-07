तीस घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मुगल रोड पर एकतरफा यातायात बहाल, ट्रैफिक पुलिस ने दी यह हिदायत

राजौरी-पुंछ को कश्मीर से जोड़ने वाला मुगल रोड बर्फबारी और भूस्खलन के कारण बंद हो गया था। विभाग के 30 घंटे के परिश्रम के बाद इसे छोटे वाहनों के लिए एक तरफा खोला गया। जम्मू संभाग के पहाड़ी व मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से फिसलन बढ़ गई थी।

संवाद सहयोगी, जागरण, पुंछ। राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाला मुगल रोड जोकि सोमवार को ताजा बर्फबारी और मानसर मोड़ क्षेत्र में भूस्खलन के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। संबंधित विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद तीस घंटे बाद छोटे वाहनों के लिए एक तरफा खोल दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए मुगल रोड से बर्फ और भूस्खलन का मलबा हटाने के लिए संबंधित विभाग दिन भर जूटा रहा। तीस घंटे बंद रहने के बाद मंगलवार दोपहर बाद मुगल रोड छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया।

बर्फबारी और भूस्खलन के कारण दर्जनों वाहन रात को मुगल रोड पर ही फंसे रहे। मैदानी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश पीरपंचाल के पहाड़ों की चोटियों के साथ मुगलरोड पर बर्फबारी के कारण मुगल रोड के नजदीकी पहाड़ भी सफेद चादर से ढक गए। जिस कारण मौसम में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

मंगलवार सुबह मौसम साफ होते ही यातायात पुलिस की निगरानी में मुगल रोड अथॉरिटी और संबंधित विभाग ने मुगल रोड पर दोबारा यातायात बहाल करने के लिए बर्फ और भूस्खलन का मलबा हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया।