कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया जन-हस्ताक्षर अभियान, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग

जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सुंदरबनी में जन-हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य का दर्जा खत्म करना जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। रविंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज्य के दर्जे की बहाली के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी क्योंकि यह जनता का संवैधानिक हक है।

संवाद सहयोगी, जागरण, सुंदरबनी। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सुंदरबनी एक व्यापक जन-हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने हस्ताक्षर कर राज्य के अधिकारों की बहाली की मांग की।

