जम्मू, एएनआई। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की गतिविधि को देखते हुए सुरक्षाबलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाटी के चप्पे-चप्पे में सेना और सुरक्षाबलों ने सघन रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत रविवार को भी सुरक्षाबलों ने राजौरी में मोर्चा संभाला हुआ है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकियों के छिपे होने की संभावना को देखते हुए राजौरी के कंडी इलाके में रविवार को भी सर्च ऑपरेशन जारी है।

J&K | Search operation to track down terrorists underway in Kandi area of Rajouri.

One terrorist was killed and another was injured in the encounter yesterday.

