Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में तीन लोगों की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:58 PM (IST)

    जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मृत्यु हो गई। गंग्याल में एक युवक फांसी पर लटका मिला जिसकी पहचान सन्नी कुमार के रूप में हुई। बाड़ी ब्राह्मणा में एक फैक्ट्री में काम करते हुए भोला मंडल की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं जम्मू रेलवे स्टेशन पर कार्तिक हलदार संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू व आसपास के क्षेत्रों में तीन लोगों की विभिन्न हादसों में मौत हो गई। गंग्याल की शिवा कालोनी में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान सन्नी कुमार (24) निवासी डोडा के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे लेकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं, पोस्टमार्टम के लिए शव को जीएमसी जम्मू भेज दिया। औद्योगिक क्षेत्र बाड़ी ब्राह्मणा में एक फैक्टरी में काम करते हुए 27 वर्षीय भोला मंडल निवासी पिलीभीत, उत्तर प्रदेश को जोरदार करंट लग गया।

    यह भी पढ़ें- ऊधमपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 5 साल से फरार नशा तस्करी का आरोपी राजिंदर कुमार गिरफ्तार

    पुलिस कर्मियों ने जब उसे अस्पताल में पहुंचाया तो डाक्टरों ने उसे मृत लाया हुआ घोषित कर दिया। बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, जम्मू रेलवे स्टेशन में 31 वर्षीय कार्तिक हलदार निवासी 24 प्रगना, पश्चिम बंगाल संदिग्ध हालात में अचेत अवस्था में मिला।

    रेलवे पुलिस ने जब उसे जीएमसी अस्पताल में पहुंचाया तो वहां डाक्टरों ने मृत लाया घोषित कर दिया। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में बारिश के बीच शिवखोड़ी यात्रा बंद, 8 अक्टूबर से यात्रा कर पाएंगे श्रद्धालु, जान लें मौसम का हाल