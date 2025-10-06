जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में तीन लोगों की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी

जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अलग-अलग घटनाओं में तीन लोगों की मृत्यु हो गई। गंग्याल में एक युवक फांसी पर लटका मिला जिसकी पहचान सन्नी कुमार के रूप में हुई। बाड़ी ब्राह्मणा में एक फैक्ट्री में काम करते हुए भोला मंडल की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं जम्मू रेलवे स्टेशन पर कार्तिक हलदार संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू व आसपास के क्षेत्रों में तीन लोगों की विभिन्न हादसों में मौत हो गई। गंग्याल की शिवा कालोनी में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला है। मृतक की पहचान सन्नी कुमार (24) निवासी डोडा के रूप में हुई है।

