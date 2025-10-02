Language
    खुशखबरी! जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल ने एफएमजी इंटर्नशिप प्रक्रिया को किया ऑनलाइन, जानें पूरी जानकारी

    By satnam singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है और दस्तावेजों का फिजिकल सत्यापन 22 अक्टूबर 2025 को होगा। योग्य उम्मीदवार जेके मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अस्थायी मेरिट सूची और कॉलेज आवंटन 24 अक्टूबर को घोषित होंगे।

    जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल ने यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल ने विदेशी मेडिकल स्नातकों (एफएमजी) के लिए अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप की आवेदन प्रक्रिया को अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है, और दस्तावेजों का फिजिकल सत्यापन 22 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

    यह जानकारी काउंसिल के रजिस्ट्रार और सचिव डॉ. संदीप डोगरा द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई। अब वे एफएमजी उम्मीदवार जिन्होंने मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थानों से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर ली है और जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप के पात्र हैं, वे काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट जेके मेडिकल काउंसिल डाट इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। दस्तावेजों का फिजिकल सत्यापन 22 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तक (जम्मू के गांधी नगर कार्यालय या श्रीनगर के हैदरपोरा कार्यालय में) होगा। अस्थायी मेरिट सूची और कॉलेज आवंटन की घोषणा 24 अक्टूबर 2025 को होगी।

    मेरिट सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तक रखी गई है। अंतिम मेरिट सूची और अंतिम कालेज आवंटन की घोषणा 30 अक्टूबर 2025 है।

    उम्मीदवारों को आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अधिसूचना के अनुसार, दस्तावेजों की जांच के बाद अस्थायी मेरिट सूची तथा कालेजों का अस्थायी आवंटन वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। डा. डोगरा ने बताया कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑनलाइन की गई है।

    महत्वपूर्ण तिथियाँ:

    • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 20 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तक
    • दस्तावेजों का फिजिकल सत्यापन: 22 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तक
    • अस्थायी मेरिट सूची और कॉलेज आवंटन की घोषणा: 24 अक्टूबर 2025
    • मेरिट सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि: 27 अक्टूबर 2025, शाम 5 बजे तक
    • अंतिम मेरिट सूची और अंतिम कालेज आवंटन की घोषणा: 30 अक्टूबर 2025