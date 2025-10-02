वैष्णो देवी भवन पर लौटी रौनक... फ्री भोजन, हेलिकॉप्टर और रोपवे के साथ बैटरी कार की भी सेवाएं जारी

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रों में भक्तों के लिए कई सुविधाएँ दीं। भवन को सजाया गया निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई और विशेष भोजन उपलब्ध था। नौ दिवसीय शत चंडी महायज्ञ महानवमी को संपन्न हुआ जिसमें विश्व कल्याण की प्रार्थना की गई। सेवा पर्व का भी आयोजन किया गया जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लिया। भजन संध्याओं ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। नवरात्रों के पावन अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) की ओर से नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु कई नए प्रयास किए। प्रमुख स्थलों पर सहायता डेस्क स्थापित किए गए। भवन व यात्रा मार्ग पर आकर्षक पुष्प सज्जा और रोशनी की गई।

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। भवन परिसर और मार्ग पर पानी-बिजली की निर्बाध आपूर्ति की गई। बोर्ड के भोजनालयों व लंगरों में उपवास संबंधी विशेष भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने विभिन्न लंगरों में निःशुल्क भोजन का प्रसाद भी ग्रहण किया। श्रद्धालुओं के लिए आवास, बैटरी चालित वाहन, यात्री रोपवे और हेलीकॉप्टर सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहीं। आयोजित नौ दिवसीय शत चंडी महायज्ञ महानवमी के दिन पूर्णाहुति के साथ श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सम्पन्न इस यज्ञ में समस्त विश्व के कल्याण, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की गई। समापन अवसर पर श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन कुमार वैश्या, बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी तथा भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

इस पावन यज्ञ का अनुष्ठान पद्मश्री प्रो. विश्वमूर्ति शास्त्री के नेतृत्व में विद्वान पंडितों ने संपन्न किया, जिससे आयोजन की पवित्रता और भी बढ़ गई। नवरात्रों के दौरान देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी भरकर अपनी आस्था व्यक्त की।

सेवा पर्व का आयोजन श्राइन बोर्ड ने जिला प्रशासन रियासी के सहयोग से सेवा पर्व का भी आयोजन किया। इस अवसर पर श्राइन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए स्वयं कई गतिविधियों में भाग लिया। उनकी सहभागिता ने इस पर्व के महत्व और श्रद्धालुओं के प्रति बोर्ड की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।