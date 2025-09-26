जम्मू पुलिस ने चोरी के आरोप में दो युवकों को किया गिरफ्तार, चोरी के गहने से फाइनांस कंपनी से लिया गोल्ड लोन
जम्मू के सैनिक कालोनी में एक घर से सोने के जेवरात चोरी हो गए थे। छन्नी हिम्मत पुलिस ने साहिल कुमार और राकेश कुमार नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने चुराए गए जेवरातों को फाइनांस कंपनी में गिरवी रखकर लोन भी ले लिया था।
जागरण संवाददाता, जम्मू। सैनिक कालोनी के सेक्टर एफ से एक घर से सोने के जेवरात चुराकर आरोपितों ने फाइनांस कंपनी से गोल्ड लोन ले लिया। मामले की जांच कर रही छन्नी हिम्मत पुलिस ने चोरी के आरोप में दो युवकों साहिल कुमार निवासी चक्क हरिया, मढ़ और राकेश कुमार निवासी दबलेहड़, आरएसपुरा को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपित साहिल कुमार ने 19 सितंबर को सैनिक कालोनी के सेक्टर सात स्थित खीमा पंडोत्रा के घर चोरी की थी। आरोपित वहां से 130 ग्राम सोने के जेवरात चुराकर ले गया था जिसे उसने मुथुट फाइनांस कंपनी में गिरबी रखा लोन ले लिया।
यह भी पढ़ें- जम्मू नगर निगम की अनोखी पहल, शहर में लावारिस कुत्तों के लिए मुहल्लों में बनेंगे 75 ‘डॉग फीडिंग प्वाइंट’
इसके अलावा कुछ सोना उसने राकेश कुमार निवासी दबलेहड़ की दुकान में रख दिया। उधर जब पुलिस ने मामले की जांच की तो साहिल कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ा।
आरोपित से पूछताछ के दौरान उसने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया।आरोपित ने पुलिस को सोने से लोन लेने व राकेश की दुकान में रखने की बात बताई जिसके बाद पुलिस ने राकेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर फाइनांस कंपनी से भी लोन बरामद कर आगे की कार्रचाई शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।