जम्मू पुलिस ने चोरी के आरोप में दो युवकों को किया गिरफ्तार, चोरी के गहने से फाइनांस कंपनी से लिया गोल्ड लोन

जम्मू के सैनिक कालोनी में एक घर से सोने के जेवरात चोरी हो गए थे। छन्नी हिम्मत पुलिस ने साहिल कुमार और राकेश कुमार नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने चुराए गए जेवरातों को फाइनांस कंपनी में गिरवी रखकर लोन भी ले लिया था।

जागरण संवाददाता, जम्मू। सैनिक कालोनी के सेक्टर एफ से एक घर से सोने के जेवरात चुराकर आरोपितों ने फाइनांस कंपनी से गोल्ड लोन ले लिया। मामले की जांच कर रही छन्नी हिम्मत पुलिस ने चोरी के आरोप में दो युवकों साहिल कुमार निवासी चक्क हरिया, मढ़ और राकेश कुमार निवासी दबलेहड़, आरएसपुरा को गिरफ्तार किया है।

