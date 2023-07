अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर हो रही ठगी, शिवसेना ने कड़ी कार्रवाई की अपील की

Amarnath Yatra जम्मू वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने के दो दिन के भीतर ही श्रद्धालुओं से ठगी के तीन मामले सामने आ चुके है। श्रद्धालुओं से मोटे पैसे लेकर उन्हें फर्जी यात्रा पंजीकरण करके दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 400 के करीब श्रद्धालुओं के पंजीकरण फर्जी पाए गए हैं। शिवसेना (यूबीटी) जम्मू-कश्मीर ईकाई ने इन मामलों पर सरकार एवं श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड को जिम्मेदार ठहाराया।

अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर हो रही ठगी

जम्मू, जागरण संवाददाता। जम्मू वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने के दो दिन के भीतर ही श्रद्धालुओं से ठगी के तीन मामले सामने आ चुके है। श्रद्धालुओं से मोटे पैसे लेकर उन्हें फर्जी यात्रा पंजीकरण करके दिया जा रहा है और अभी तक उत्तर प्रदेश, बिहार व दिल्ली के श्रद्धालु इस ठगी का शिकार हो चुके है। शुक्रवार को ही ऐसे 365 श्रद्धालु सामने आए जिनसे उनके राज्यों में एजेंटों ने पैसे लेकर फर्जी पंजीकरण किया था। मनीष सहानी ने की कड़ी निंदा शिवसेना (यूबीटी) जम्मू-कश्मीर ईकाई ने ऐसे मामलों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोपितों को जल्द दबोचने, तीर्थयात्रियों को दर्शनों की अनुमति देने के साथ सरकार एवं श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जम्मू कश्मीर में शिवसेना इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सहानी ने कहा कि धार्मिक यात्रा पर पंजीकरण के नाम पर मोटी वसूली ने ठगों को आकर्षित किया है। 220 रूपये की हो रही वसूली शिवसेना लगातार पंजीकरण को नि: शुल्क बनाने की मांग उठा रही हैं, मगर सरकार अपने अड़ियल रवैया अपनाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों से ऑनलाइन पंजीकरण पर 220 रूपये की वसूली हो रही है। जिससे जहां बाबा के दर्शनों पर आने वाले श्रद्धालुओं पर अतिरिक्त बोझ डाला गया वहीं फर्जीवाड़ा करने वाले भी सक्रिय हो गए हैं। 400 के करीब श्रद्धालुओं के साथ हुआ धोखा अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 400 के करीब श्रद्धालुओं के पंजीकरण फर्जी पाए गए। साहनी ने श्रद्धालुओं से श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ही पंजीकरण करने की अपील की है। साहनी ने पुलिस विभाग से ठगी करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और इसका शिकार होने वाले श्रद्धालुओं को तत्काल पंजीकरण कर उन्हें भोले बाबा के दर्शनों की अनुमति देने तथा पंजीकरण को पूर्ण निश्शुल्क बनाने की मांग दोहराई है। इस मौके पर महिला विंग की अध्यक्ष मीनाक्षी छिब्बर, चेयरमैन राकेश गुप्ता, महासचिव विकास बख्शी, उपाध्यक्ष संजीव कोहली, कामगर विंग के अध्यक्ष राज सिंह, मंगू राम भी मौजूद रहे।

Edited By: Preeti Gupta