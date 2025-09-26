Jammu: सैनिक कालोनी गोलीकांड का मुख्य आरोपित गिरफ्तार, पुलिस अधिकारी की सास की भूमिका की जांच जारी

जम्मू के सैनिक कालोनी में फिजियोथेरेपी सेंटर गोलीकांड के मुख्य आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी की सास के घर पर भी छापा मारा गया। 21 अगस्त को हुई इस घटना में तीन युवतियां घायल हुई थीं जिनमें से एक की मौत हो गई थी। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं और मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। सैनिक कालोनी में फिजियोथेरेपी सेंटर में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपित को क्राइम ब्रांच ने दबोचा है। इस मामले में एक पुलिस के आला अधिकारी की सास के घर में भी दबिश दी गई है जबकि दबिश के समय घर में कोई माैजूद नहीं मिला। इस मामले में पुलिस अधिकारी की सास क्या भूमिका है, इस बारे अभी कुछ भी खुल कर सामने नहीं आया है।

गोलीकांड में तीन युवतियां घायल: एक की मौत, दो अन्य घायल सैनिक कालोनी में 21 अगस्त को हुए इस गोलीकांड में तीन युवतियां घायल हुई थी, जिनमें दो सगी बहनें शामिल थीं।इन बहनों में एक बड़ी बहन की 29 अगस्त को जीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी जबकि इस गोलीकांड पर पर्दा डालने के आरोप में मृत युवती की मां और उसकी छोटी बहन को भी हिरासत में लिया जा चुका है।