    Jammu: सैनिक कालोनी गोलीकांड का मुख्य आरोपित गिरफ्तार, पुलिस अधिकारी की सास की भूमिका की जांच जारी

    By surinder raina Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:44 PM (IST)

    जम्मू के सैनिक कालोनी में फिजियोथेरेपी सेंटर गोलीकांड के मुख्य आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी की सास के घर पर भी छापा मारा गया। 21 अगस्त को हुई इस घटना में तीन युवतियां घायल हुई थीं जिनमें से एक की मौत हो गई थी। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं और मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।

    आरोपी शेर सिंह गांधी नगर से गिरफ्तार हुआ।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। सैनिक कालोनी में फिजियोथेरेपी सेंटर में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपित को क्राइम ब्रांच ने दबोचा है।

    इस मामले में एक पुलिस के आला अधिकारी की सास के घर में भी दबिश दी गई है जबकि दबिश के समय घर में कोई माैजूद नहीं मिला। इस मामले में पुलिस अधिकारी की सास क्या भूमिका है, इस बारे अभी कुछ भी खुल कर सामने नहीं आया है।

    गोलीकांड में तीन युवतियां घायल: एक की मौत, दो अन्य घायल

    सैनिक कालोनी में 21 अगस्त को हुए इस गोलीकांड में तीन युवतियां घायल हुई थी, जिनमें दो सगी बहनें शामिल थीं।इन बहनों में एक बड़ी बहन की 29 अगस्त को जीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी जबकि इस गोलीकांड पर पर्दा डालने के आरोप में मृत युवती की मां और उसकी छोटी बहन को भी हिरासत में लिया जा चुका है।

    पुलिस की लापरवाही उजागर: लगभग एक महीने तक मामला दबा रहा

    हैरानी की बात इस गोलीकांड में यह रही कि पुलिस भी लगभग एक महीने तक इस वारदात को लेकर चुप रही जबकि जब धीरे धीरे गोलीकांड की बात उजागर होने लगी तो पुलिस ने एसएचओ छन्नी हिम्मत, चौकी प्रभार सैनिक कालोनी सहित कुछ अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।

    पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही अब मामले की जांच

    पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के बाद इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी उधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस गोलीकांड का मुख्य आरोपित शेर सिंह जो सेना में कार्यरत बताया जा रहा है, को पुलिस ने गांधी नगर से गिरफ्तार किया गया है।

    गोलीकांड के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा

    आरोपित से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है और उससे गोलीकांड के पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।सैनिक कालोनी में जिस घर में यह फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया जा रहा था, वह किराए पर लिया गया एक मकान था जो किसी पुलिस अधिकारी के रिश्तेदार का बताया जा रहा है।