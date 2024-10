Hockey India League Auction: भारतीय डिफेंडर उदिता दुहान बनीं सबसे महंगी भारतीय हॉकी खिलाड़ी

Broadcast starts at 9:30 AM sharp!

अनुभवी स्ट्राइकर वंदना कटारिया को बंगाल टाइगर्स ने 10.5 लाख रुपये में खरीदा। भारतीय कप्तान सलीमा टेटे (20 लाख), इशिका चौधरी (16 लाख) और नेहा गोयल (10 लाख) को ओडिशा वारियर्स ने खरीदा। दिल्ली एसजी पाइपर्स ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी नवनीत कौर ( 19 लाख), युवा गोलकीपर बिछू देवी खारीबम (16 लाख ) और दीपिका (20 लाख ) को खरीदा।

पूर्व भारतीय कप्तान रानी रामपाल ने कहा कि उन्होंने खिलाड़ी के रूप में महिला एचआइएल का कई सालों तक इंतजार किया, लेकिन अब वह कोच की अपनी नई भूमिका में भी काफी खुश हैं। पहले संस्करण में रानी सूरमा हॉकी क्लब की मेंटोर और कोच की भूमिका में दिखेंगी। उन्होंने कहा, मैंने इस महिला लीग का सालों इंतजार किया और जब यह शुरू हो रही तो कोचिंग दल का हिस्सा बनकर काफी अच्छा लग रहा है।

