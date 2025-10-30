पाकिस्तान की गुजारिश को नजरअंदाज कर किया गया जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर, FIH ने किया विकल्प के नाम का एलान
FIH Men's Junior World Cup: भारत में होने वाले एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए ओमान ने पाकिस्तान को रिप्लेस किया है। पाकिस्तान ने भारत के आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद एफआईएच ने ओमान को शामिल करने की पुष्टि की। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में खटास के कारण पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से नाम वापस लेने का फैसला किया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के चेन्नई और मदुरै में 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक होने वाले एफआईएच पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में ओमान ने पाकिस्तान की जगह ली है।
अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने पाकिस्तान के नाम वापस लेने की पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले साल एशिया जूनियर कप के जरिये क्वालीफाई करने के बावजूद पाकिस्तान हॉकी संघ ने हटने का फैसला किया है।
एफआईएच ने अपने बयान में कहा, 'पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने एफआईएच को सूचना दी कि वो आगामी एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप तमिलनाडु 2025 के आमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगी। पिछले साल उन्होंने एशिया जूनियर कप के जरिये इस इवेंट के लिए क्वालीफाई किया था। ओमान अब इस हिस्सा लेने वाले देशों से जुड़ गया है।'
बता दें कि ओमान जूनियर एशिया कप 2024 में अगली सर्वश्रेष्ठ रैंक वाली टीम थी, जिसके कारण उसे स्थान मिला। एफआईएच ने कहा, 'पहली बार एफआईएच हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 महिला और पुरुष में 24 टीमें शामिल होंगी। याद हो कि पाकिस्तान को भारत, चीली और स्विट्जरलैंड के साथ ग्रुप बी में रखा गया था।
बता दें कि पाकिस्तान ने दूसरी बार भारत में हो रहे इवेंट से हटने का फैसला किया। इससे पहले बिहार के राजगीर में संपन्न एशिया कप में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में खटास है, जिसका प्रभाव खेल जगत पर देखने को मिल रहा है। भारतीय सरकार ने नई नीति लागू की है, जिसमें पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज पर पाबंदी लगाई है।
पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने तटस्थ स्थान पर प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा जताई थी, लेकिन एफआईएच ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
