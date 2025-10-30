स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के चेन्‍नई और मदुरै में 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक होने वाले एफआईएच पुरुष जूनियर वर्ल्‍ड कप हॉकी टूर्नामेंट में ओमान ने पाकिस्‍तान की जगह ली है। अंतरराष्‍ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने पाकिस्‍तान के नाम वापस लेने की पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले साल एशिया जूनियर कप के जरिये क्‍वालीफाई करने के बावजूद पाकिस्‍तान हॉकी संघ ने हटने का फैसला किया है। एफआईएच ने अपने बयान में कहा, 'पाकिस्‍तान हॉकी महासंघ ने एफआईएच को सूचना दी कि वो आगामी एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्‍ड कप तमिलनाडु 2025 के आमंत्रण को स्‍वीकार नहीं करेगी। पिछले साल उन्‍होंने एशिया जूनियर कप के जरिये इस इवेंट के लिए क्‍वालीफाई किया था। ओमान अब इस हिस्‍सा लेने वाले देशों से जुड़ गया है।'

बता दें कि ओमान जूनियर एशिया कप 2024 में अगली सर्वश्रेष्‍ठ रैंक वाली टीम थी, जिसके कारण उसे स्‍थान मिला। एफआईएच ने कहा, 'पहली बार एफआईएच हॉकी जूनियर वर्ल्‍ड कप 2025 महिला और पुरुष में 24 टीमें शामिल होंगी। याद हो कि पाकिस्‍तान को भारत, चीली और स्विट्जरलैंड के साथ ग्रुप बी में रखा गया था।