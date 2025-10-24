Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पाकिस्तान ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से लिया नाम वापस, जल्दी होगा रिप्लेसमेंट टीम का एलान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    पाकिस्तान भारत में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इस बात की तस्दीक कर दी है और कहा है कि जल्द ही पाकिस्तान के रिप्लेसमेंट का एलान होगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध पहले से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। एशिया कप में ये देखने को मिला था। भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो एसीसी के चेयरमैन भी हैं उनसे ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। पाकिस्तान की महिला टीम भी भारत में हो रहे वनडे वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में खेल रही है। अब हॉकी में भी यही देखने को मिल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत में अगले महीने से होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा। पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। इंटरेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि जल्द ही पाकिस्तान की रिप्लेसमेंट टीम का एलान किया जाएगा। ये वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच खेला जाना है।

    भारत के ग्रुप में मिली थी जगह

    पाकिस्तान को 24 टीमों के इस वर्ल्ड कप में भारत, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ एक ही ग्रुप में जगह मिली थी। इससे पहले पाकिस्तान ने हॉकी के एशिया कप में भी न खेलने के फैसला किया था जो बिहार के राजगिर में हुआ था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को रिप्लेस किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान ने दोनों टूर्नामेंट से बाहर होने का फैसला सुरक्षा के लिहाज से लिया है। दोनों देशों के संबंध इस समय अच्छे नहीं है।

    पहलगाम में अप्रैल में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तान को लेकर काफी गुस्सा है और हर मोर्चे पर उस बायकॉट करने की बात हो रही है। हालांकि, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले हैं।

    भारत ने बनाई नीति

    पहलगाम हमले के बाद भारतीय सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है जिसके तहत वह पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा। हालांकि मल्टी टीम टूर्नामेंट में वह पाकिस्तान के खिलाफ खेलता रहेगा। क्रिकेट के एशिया कप में तो भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था। टीम इंडिया ने जब ट्रॉफी जीती तो पाकिस्तान के नकवी से ट्रॉफी लेन से मना कर दिया था।