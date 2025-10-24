Hockey: पाकिस्तान ने जूनियर वर्ल्ड कप के लिए नेचुरल वेन्यू की मांग की, मेजबान भारत को खबर नहीं

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान हॉकी महासंघ (PHF) ने कहा है कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) से जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के मैच किसी तटस्थ स्थान (नेचुरल वेन्यू) पर खेलने की अनुमति मांगी है। यह खबर आने के बाद कि पाकिस्तान भारत में होने वाले टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम नहीं भेजेगा, हॉकी इंडिया (HI) ने कहा कि उन्हें टूर्नामेंट से पाकिस्तानी टीम के हटने की जानकारी नहीं है।

गौरतलब हो कि इस साल के अंत में चेन्नई और मदुरै में जुनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए, PHF ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम नहीं भेजने का फैसला किया है। यह भारत में होने वाला दूसरा टूर्नामेंट होगा, जिससे पाकिस्तान इस साल हटेगा। इससे पहले उन्होंने राजगीर में हुए एशिया कप 2025 में भी हिस्सा नहीं लिया था।

हॉकी इंडिया को जानकारी नहीं

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि उनकी हाल ही में पीएचएफ अधिकारियों से बातचीत हुई थी और उन्होंने जूनियर विश्व कप में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है।

हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने पीटीआई को बताया, हमें एफआईएच से कोई जानकारी नहीं मिली है कि पाकिस्तान ने नाम वापस ले लिया है। मेरी डेढ़ महीने पहले पाकिस्तान हॉकी महासंघ के अधिकारियों से बात हुई थी और उन्होंने अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी।

एफआईएच पर निर्भर

उन्होंने आगे कहा, उसके बाद क्या हुआ, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारा कर्तव्य मेजबान होने के नाते सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंट आयोजित करना है और उम्मीद है कि भारत खिताब जीतेगा। अब पाकिस्तान के स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी की घोषणा करना एफआईएच पर निर्भर है।

पीएचएफ ने नेचुरल वेन्यू की मांग की

पीएचएफ के महासचिव राणा मुजाहिद ने कहा कि उन्होंने एफआईएच से अनुरोध किया है कि उन्हें भाग लेने के लिए नेचुरल वेन्यू उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि भारत में टूर्नामेंटों में भाग न लेने से उनके खिलाड़ियों के विकास पर असर पड़ रहा है।