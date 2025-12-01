Sultan Azlan Shah Cup: भारत को सिल्वर से करना होगा संतोष, बेल्जियम ने जीता फाइनल
बेल्जियम ने रविवार को रोमांचक मुकाबले में भारत को 1-0 से हराकर सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीत लिया। 34वें मिनट में थिब्यू स्टाकब्रोक्स के मैच के एकमात्र गोल की वजह से भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यह बेल्जियम का पहला सुल्तान अजलान शाह खिताब है, जो उन्होंने इस प्रतियोगिता में सिर्फ दूसरा मैच खेलकर जीत लिया।
मलेशिया, पीटीआई: बेल्जियम ने रविवार को रोमांचक मुकाबले में भारत को 1-0 से हराकर सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप जीत लिया। 34वें मिनट में थिब्यू स्टाकब्रोक्स के मैच के एकमात्र गोल की वजह से भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। यह बेल्जियम का पहला सुल्तान अजलान शाह खिताब है, जो उन्होंने इस प्रतियोगिता में सिर्फ दूसरा मैच खेलकर जीत लिया।
भारत शनिवार को कनाडा के विरुद्ध 14-3 से बड़ी जीत के बाद फाइनल में आया था पर दुर्भाग्य से तीन पेनाल्टी कार्नर को गोल में नहीं बदल सका। इस टूर्नामेंट में भारत के लिए पेनाल्टी कार्नर में लगातार सफल रहे जुगराज सिंह, अमित रोहिदास और संजय बेल्जियम के डिफेंस को नहीं भेद सके। लीग स्टेज में यूरोपियन पावरहाउस बेल्जियम से 2-3 से हारने के बाद यह इस टूर्नामेंट में भारत की दूसरी हार थी।
बेल्जियम ने बेहतर शुरुआत की। उनके अटैक ने दोनों तरफ से भारतीय डिफेंस को परेशान किया। ऐसे में भारतीय गोलकीपर को कुछ तेज बचाव भी करने पड़े। हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 था। इसके बाद बेल्जियम ने मोमेंटम बदला और 34वें मिनट में स्टाकब्रोक्स के गोल ने भारत को दबाव में डाल दिया। आखिरी क्वार्टर में भारत ने स्कोर बराबर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।