IND vs CANADA Hockey: सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में भारत की जगह पक्की, कनाडा को 14-3 से रौंदा



स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की जूनियर और सीनियर हॉकी टीमों ने गदर काट रखा है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जहां भारतीय टीम ने चिली को 7-0 से रौंदा तो वहीं, अजलान शाह कप में सीनियर टीम ने गर्दा उड़ा दिया है। यहां एकतरफा मुकाबले में भारत ने कनाडा को करारी शिकस्त दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत की मेंस हॉकी टीम ने शनिवार को मलेशिया के इपोह में सुल्तान अजलान शाह कप 2025 के अपने आखिरी राउंड-रॉबिन मैच में कनाडा को 14-3 से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। जुगराज सिंह ने दागे चार गोल मैच में डिफेंडर जुगराज सिंह चार गोल के साथ भारत के सबसे ज्यादा गोल स्कोरर रहे। उन्होंने तीन पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और एक पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया। अभिषेक, अमित रोहिदास और राजिंदर सिंह ने दो-दो गोल किए, जबकि सेल्वम कार्थी, नीलकांत शर्मा, संजय और दिलप्रीत सिंह ने एक-एक गोल किया।

इस नतीजे से यह पक्का हो गया है कि दिन में बाद में दूसरे मैचों के नतीजों के बावजूद भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप दो में रहेगा। क्रेग फुल्टन की कोचिंग वाली टीम का फाइनल में बेल्जियम से मुकाबला होने की संभावना है। वही टीम जिसने राउंड-रॉबिन स्टेज में भारत को एकमात्र हार दी थी।