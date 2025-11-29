Language
    Junior Men's Hockey World Cup: चिली के बाद भारत ने ओमान को पटका, 17-0 के विशाल अंतर से दी मात

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 11:51 PM (IST)

    भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। चिली को मात देने के बाद टीम इंडिया ने शनिवार को ओमान को 17-0लके विशाल अंतर से हरा दिया। 

    भारतीय टीम ने ओमान को दी मात

    पीटीआई, चेन्नई: अर्शदीप सिंह, मनमीत सिंह और दिलराज सिंह की हैट्रिक की बदौलत भारत ने शनिवार को एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में ओमान को 17-0 से रौंदकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की।

    अर्शदीप (4वें, 33वें, 40वें मिनट), मनमीत (17वें, 26वें, 36वें) और दिलराज (29वें, 32वें, 58वें) ने तीन-तीन गोल दागे, जबकि अजीत यादव (34वें, 47वें) और इंगालेम्बा लुवान थोउराओजम (43वें, 50वें) ने दो-दो गोल किए। अनमोल एक्का (29वें), गुरजोत सिंह (39वें) और शारदा नंद तिवारी (55वें) ने बाकी गोल किए।

    चिली को दी थी मात

    इससे पहले शुक्रवार को भारत ने अपने पहले मुकाबले में चिली को 7-0 से हराया था और अब वह दो दिसंबर को मदुरै में होने वाले पूल-बी के अंतिम मैच में स्विट्जरलैंड से भिड़ेगा। इसके अलावा अन्य मुकाबलों में फ्रांस ने कोरिया को 11-1 से दी शिकस्त दी। आर्थर प्लोचे (23वें, 26वें, 42वें) ने हैट्रिक, जबकि गबिन लोरराजुरी (2वें, 49वें) और विक्टर सेंट-मार्टिन (45वें, 55वें) ने दो-दो गोल किए।

    ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दी मात

    वहीं, आस्ट्रेलिया ने एक और मुकाबले में बांग्लादेश को 5-3 से हराया। बांग्लादेश के अमीरुल इस्लाम (14वें, 42वें, 59वें) ने हैट्रिक लगाई। स्विट्जरलैंड ने भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा और चिली को 3-2 से हराया। उनके सभी गोल पेनाल्टी कार्नर से आए।