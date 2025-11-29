Junior Men's Hockey World Cup: चिली के बाद भारत ने ओमान को पटका, 17-0 के विशाल अंतर से दी मात

पीटीआई, चेन्नई: अर्शदीप सिंह, मनमीत सिंह और दिलराज सिंह की हैट्रिक की बदौलत भारत ने शनिवार को एफआईएच पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में ओमान को 17-0 से रौंदकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अर्शदीप (4वें, 33वें, 40वें मिनट), मनमीत (17वें, 26वें, 36वें) और दिलराज (29वें, 32वें, 58वें) ने तीन-तीन गोल दागे, जबकि अजीत यादव (34वें, 47वें) और इंगालेम्बा लुवान थोउराओजम (43वें, 50वें) ने दो-दो गोल किए। अनमोल एक्का (29वें), गुरजोत सिंह (39वें) और शारदा नंद तिवारी (55वें) ने बाकी गोल किए।

चिली को दी थी मात इससे पहले शुक्रवार को भारत ने अपने पहले मुकाबले में चिली को 7-0 से हराया था और अब वह दो दिसंबर को मदुरै में होने वाले पूल-बी के अंतिम मैच में स्विट्जरलैंड से भिड़ेगा। इसके अलावा अन्य मुकाबलों में फ्रांस ने कोरिया को 11-1 से दी शिकस्त दी। आर्थर प्लोचे (23वें, 26वें, 42वें) ने हैट्रिक, जबकि गबिन लोरराजुरी (2वें, 49वें) और विक्टर सेंट-मार्टिन (45वें, 55वें) ने दो-दो गोल किए।