हॉकी टीम ने जीत से समाप्त किया दक्षिण अफ्रीका दौरा, स्पेन से हारकर दसवें स्थान पर रही महिला जूनियर टीम
स्टेलनबोश, पीटीआई: भारतीय पुरुष हॉकी टीम को दक्षिण अफ्रीका दौरे पर एक भी मुकाबले में हार का सामना नहीं करना पड़ा, जिसमें दो टेस्ट मैच और एक मैत्री मैच शामिल रहा। भारत ने रविवार को हुए पहले टेस्ट मैच में शिलानंद लाकड़ा, आदित्य अर्जुन लालगे और अमित रोहिदास के गोल की बदौलत 5-2 से जीत दर्ज की, जबकि सोमवार को दूसरा टेस्ट 2-2 से ड्रॉ रहा, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल दागे।
वहीं, बुधवार को खेले गए मैत्री मुकाबले में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-1 से जीत हासिल की। इस मुकाबले में सुखजीत सिंह, अमित रोहिदास, हार्दिक सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किए।
स्पेन से हारकर दसवें स्थान पर रही महिला जूनियर टीम
भारत को एफआइएच जूनियर महिला हाकी विश्व कप के अंतिम क्लासिफिकेशन मैच में स्पेन से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से वह प्रतियोगिता में दसवें स्थान पर रहा। भारत की तरफ से एकमात्र गोल कनिका सिवाच ने 41वें मिनट में किया, जबकि स्पेन की तरफ से नतालिया विलनोवा (16वें) और एस्थर कैनालेस (36वें) ने एक-एक गोल किया।
भारत को 41वें मिनट में लगातार दो पेनाल्टी कार्नर मिले। सिवाच ने स्पेनिश गोलकीपर को छकाकर भारत का खाता खोला। भारत ने अंतिम क्वार्टर में बराबरी का गोल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन स्पेन की रक्षापंक्ति ने कुछ शानदार बचाव करके अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए जीत हासिल की।
