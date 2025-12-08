Language
    Junior Women’s Hockey World Cup: भारत ने दर्ज की शानदार जीत, प्लेऑफ में वेल्स को 3-1 से हराया

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    Junior Women's Hockey World Cup: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने एफआईएच जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के 9-16 क्वालिफिकेशन मैच में वेल्स को 3- ...और पढ़ें

    Junior Women's Hockey World Cup 2025 में भारत ने वेल्स को हराया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India Junior Hockey Women's Team: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने एफआईएच जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वेल्स को 3-1 से मात दी। यह मुकाबला 9-16 क्वालिफिकेशन मैच के रूप में खेला गया। भारत की ओर से हीना बानो (14वें मिनट), सुनलिता टोप्पो (24वें मिनट) और इशिका (31मिनट) ने गोल किए, जबकि वेल्स के लिए एलोइस मोएट (52वें मिनट) ने एकमात्र गोल किया।

    Junior Women's Hockey World Cup 2025 में भारत की जीत

    भारत ने मैच की शुरुआत से ही अटैक करके दबाव बनाया और पहले 30 सेकेंड में ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। हालांकि शुरुआती बढ़त नहीं मिल सकी। वेल्स को पेनल्टी स्ट्रोक से गोल करने का मौका मिला, लेकिन भारतीय गोलकीपर निधि ने शानदार बचाव किया।

    पहले क्वार्टर के आखिरी मिनट में साक्षी राणा के शानदार मूव पर हीना बानो ने गेंद को गोल में पहुंचाकर भारत को 1-0 से आगे कर दिया।

    हाफ टाइम तक 2-0 की बढ़त

    दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत को फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला और टीम लगातार मौके बनाती रही। सुनलिता टोप्पो ने 24वें मिनट में पास मिलने पर गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। पहले हाफ में भारत ने 14 बार सर्कल में घुसकर अटैक किया और  लीड हासिल की।

    तीसरे क्वार्टर में 3-0 की बढ़त

    दूसरे हाफ की शुरुआत में ही इशिका ने रिबाउंड पर गोल दागकर टीम की बढ़त 3-0 कर दी। कप्तान ज्योति सिंह की अगुवाई में भारत ने खेल की रफ्तार को पूरी तरह नियंत्रित रखा और वेल्स की डिफेंस पर दबाव बनाए रखा।

    वेल्स की वापसी की कोशिश नाकाम

    आखिरी क्वार्टर में वेल्स ने एक मौका बनाया और एलोइस मोएट (52वें मिनट) ने गोल कर अंतर 3-1 कर दिया। लेकिन भारत की डिफेंस ने फिर कोई मौका नहीं दिया और टीम ने मैच अपने नाम किया।

    भारत का अगला मैच

    भारत अब 9 दिसंबर को उरुग्वे के खिलाफ खेलेगा। 