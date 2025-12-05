Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    FIH हॉकी जूनियर महिला विश्व कप 2025 में भारत की शानदार जीत, आयरलैंड को 4-0 से हराया

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:21 PM (IST)

    भारत ने पहले क्वार्टर में शानदार शुरुआत की और शानदार आक्रामक रुख दिखाते हुए मैच के पहले 12 सेकंड में ही एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया, हालांकि उनका ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    भारतीय टीम ने दर्ज की शानदार जीत।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार को सैंटियागो के एस्टाडियो नैशनल के सेंट्रो डेपोर्टिवो डी हॉकी सेस्पेड में एफआईएच जूनियर महिला विश्व कप के अपने अंतिम पूल सी मैच में आयरलैंड पर 4-0 से शानदार जीत हासिल की। पूर्णिमा यादव (42वें, 58वें), कनिका सिवाच (12वें) और साक्षी राणा (57वें मिनट) ने भारत के लिए गोल किए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले क्‍वार्टर की शानदार शुरुआत

    भारत ने पहले क्वार्टर में शानदार शुरुआत की और शानदार आक्रामक रुख दिखाते हुए मैच के पहले 12 सेकंड में ही एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया, हालांकि उनका प्रयास गोल पोस्ट तक नहीं पहुंच पाया। भारत ने दबाव बनाना जारी रखा और दसवें मिनट में अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन यह मौका फिर से हाथ से निकल गया।

    हालांकि, दो मिनट बाद साक्षी राणा ने सर्कल के अंदर कनिका सिवाच (12वें मिनट) को एक बेहतरीन पास दिया, जिन्होंने कुशलता से आयरिश गोलकीपर को चकमा देते हुए गेंद को खुले नेट में डालकर गतिरोध तोड़ दिया।

    पहले हाफ का हाल

    भारत ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए क्रमशः 17वें और 23वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन आयरलैंड की गोलकीपर लूसी मैकगोल्ड्रिक ने दो मज़बूत बचाव करते हुए अपना गोल बचा लिया।

    आयरलैंड का पहला गोल करने का प्रयास मैच के 24वें मिनट में हुआ, जिसे भारतीय गोलकीपर ने रोक दिया। दूसरे क्वार्टर के अंत में भारत को 28वें मिनट में अपना 5वां पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा सके और पहले हाफ का अंत एक गोल की बढ़त के साथ हुआ।

    गेंद को अपने पास रखा

    तीसरे क्वार्टर में भारत ने गेंद पर ज्‍यादा कब्‍जा जमाया और आयरिश डिफेंस पर दबाव बनाते हुए खेल की गति पर नियंत्रण बनाए रखा। 40वें मिनट में भारत की मनीषा ने सुखवीर कौर को एक बेहतरीन पास दिया, लेकिन उनका शॉट गोलपोस्ट के ऊपर से निकल गया और बाल-बाल गोलपोस्ट से चूक गया।

    कुछ ही देर बाद 42वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे साक्षी शुक्ला ने गोलपोस्ट के सामने पूर्णिमा यादव (42वें मिनट) को एक मजबूत पास देकर गोलपोस्ट में पहुंचा दिया और भारत की बढ़त और मजबूत कर दी।

    ऐसा रहा चौथा क्‍वार्टर

    चौथे क्वार्टर में आयरलैंड ने वापसी की और ईभा कुरेन गोल के लिए आगे बढ़ीं और पोस्ट के निचले दाएं कोने की ओर शॉट लगाया, हालांकि, नंदिनी द्वारा एकदम सही समय पर किए गए ब्लॉक ने उनके प्रयास को रोक दिया। 57वें और 58वें मिनट में भारत ने लगातार गोल करके अपनी बढ़त को और मजबूत किया।
    सबसे पहले साक्षी राणा (57वें मिनट) ने अविश्वसनीय प्रदर्शन किया और डिफेंडरों को छकाते हुए एक शक्तिशाली शॉट लगाया और गोलकीपर को छकाते हुए गोलपोस्ट के निचले कोने में पहुंच गईं। इसके बाद पूर्णिमा यादव (58वें मिनट) ने मैच का दूसरा गोल किया, उन्होंने शांतिपूर्वक गेंद को गोलकीपर के ऊपर से नेट में पहुंचाकर भारत के लिए मैच का चौथा और अंतिम गोल दर्ज किया। FIH जूनियर महिला विश्व कप 2025 के सभी मैचों का सीधा प्रसारण JioHotstar पर किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- लेह में कृत्रिम आइस हॉकी रिंक तैयार, अब पूरे साल होंगे मुकाबले; सर्द लद्दाख में गर्माहट लाएगा खेल

    यह भी पढ़ें- फ्रांस को हराकर जर्मनी सेमीफाइनल में, स्पने ने भी अंतिम चार में बनाई जगह