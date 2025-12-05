FIH हॉकी जूनियर महिला विश्व कप 2025 में भारत की शानदार जीत, आयरलैंड को 4-0 से हराया

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार को सैंटियागो के एस्टाडियो नैशनल के सेंट्रो डेपोर्टिवो डी हॉकी सेस्पेड में एफआईएच जूनियर महिला विश्व कप के अपने अंतिम पूल सी मैच में आयरलैंड पर 4-0 से शानदार जीत हासिल की। पूर्णिमा यादव (42वें, 58वें), कनिका सिवाच (12वें) और साक्षी राणा (57वें मिनट) ने भारत के लिए गोल किए।

पहले क्‍वार्टर की शानदार शुरुआत भारत ने पहले क्वार्टर में शानदार शुरुआत की और शानदार आक्रामक रुख दिखाते हुए मैच के पहले 12 सेकंड में ही एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया, हालांकि उनका प्रयास गोल पोस्ट तक नहीं पहुंच पाया। भारत ने दबाव बनाना जारी रखा और दसवें मिनट में अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन यह मौका फिर से हाथ से निकल गया।

हालांकि, दो मिनट बाद साक्षी राणा ने सर्कल के अंदर कनिका सिवाच (12वें मिनट) को एक बेहतरीन पास दिया, जिन्होंने कुशलता से आयरिश गोलकीपर को चकमा देते हुए गेंद को खुले नेट में डालकर गतिरोध तोड़ दिया। पहले हाफ का हाल भारत ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए क्रमशः 17वें और 23वें मिनट में लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन आयरलैंड की गोलकीपर लूसी मैकगोल्ड्रिक ने दो मज़बूत बचाव करते हुए अपना गोल बचा लिया।

आयरलैंड का पहला गोल करने का प्रयास मैच के 24वें मिनट में हुआ, जिसे भारतीय गोलकीपर ने रोक दिया। दूसरे क्वार्टर के अंत में भारत को 28वें मिनट में अपना 5वां पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा सके और पहले हाफ का अंत एक गोल की बढ़त के साथ हुआ।

गेंद को अपने पास रखा तीसरे क्वार्टर में भारत ने गेंद पर ज्‍यादा कब्‍जा जमाया और आयरिश डिफेंस पर दबाव बनाते हुए खेल की गति पर नियंत्रण बनाए रखा। 40वें मिनट में भारत की मनीषा ने सुखवीर कौर को एक बेहतरीन पास दिया, लेकिन उनका शॉट गोलपोस्ट के ऊपर से निकल गया और बाल-बाल गोलपोस्ट से चूक गया।

कुछ ही देर बाद 42वें मिनट में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे साक्षी शुक्ला ने गोलपोस्ट के सामने पूर्णिमा यादव (42वें मिनट) को एक मजबूत पास देकर गोलपोस्ट में पहुंचा दिया और भारत की बढ़त और मजबूत कर दी।