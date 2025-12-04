Language
    लेह में कृत्रिम आइस हॉकी रिंक तैयार, अब पूरे साल होंगे मुकाबले; सर्द लद्दाख में गर्माहट लाएगा खेल

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:25 PM (IST)

    लद्दाख को विंटर खेलों का केंद्र बनाने की तैयारी चल रही है। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। लेह में हाइ अल्टीट्यूड ...और पढ़ें

    लेह में कृत्रिम आइस हॉकी रिंक तैयार। फाइल फोटो

    विवेक सिंह, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आइस हाकी खेल गर्माहट लाएगा। लेह में एडीएस स्टेडियम में लद्दाख का पहला कृत्रिम आइस हाकी रिंक लगभग तैयार हो गया है। अब देश की आइस हाकी टीम में खेलने वाले लद्दाख खिलाड़ी देश को ओल्मपिक में पदक दिलाने के लिए पूरा साल तैयारी करेंगे।

    लेह में वीरवार को कृत्रिम आइस हॉकी रिंक में पानी को जमाने के लिए स्थापित किए गए चिलिंग प्लांट का सफल परीक्षण किया गया।

    लद्दाख में आइस हॉकी खेल को बढ़ावा दे रहे लद्दाख आइस हॉकी संगठन के पदाधिकारियों की टीम ने इस आइस हाकी रिंक का निरीक्षण किया। शुक्रवार को आइस हाकी रिंक में भरे गए पानी को जमाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    अगले कुछ दिनों में यह आइस हाकी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तैयार हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में इस रिंक में एलजी कप आइस हाकी, सीइसी कप आइस हाकी कप जैसी प्रतियोगिताओं के लिए खेल कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा।

    वर्ष 2009 से 2017 तक भारतीय आइस हाकी टीम में खेलने वाले लद्दाख आइस हाकी संगठन के संयुक्त सचिव टुंडुप नाम्गयाल का कहना है कि लद्दाख में आइस हाकी खेल को बढ़ावा देने के नए युग की शुरूआत होने जा रही है। उनका कहना है कि देश की पुरुष व महिला आइस हाकी टीमों को लद्दाख में प्रशिक्षण के लिए दो महीने ही मिलते थे।

    अब जब उन्हें प्रशिक्षण के लिए पूरा साल मिलने से लद्दाख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकता है। अब हम ओल्मपिक मैडल की उम्मीद के साथ तैयारी करेंगे। यह लक्ष्य उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तय किया है।

    वहीं, लद्दाख में खेल विभाग के सचिव मोसेस कुंजांग का कहना है कि हम लद्दाख में सर्दियों के खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं। दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े से लेकर फरवरी महीने तक बड़े पैमाने पर बर्फ में खेले जाने वाले खेलों के आयोजन की तैयारी हो रही है।

    लद्दाख में आइस हाकी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों के दूरदराज इलाकों में बेहतर खेल सुविधाएं देकर क्षेत्र के युवाओं को बर्फ के खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दें।

    केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ठंड की आमद के साथ आइस हाकी, स्नो स्कीइंग जैसे खेलों के आयोजन की तैयारी क्षेत्र के युवाओं में जोश जगाने लगी है। पूर्वी लद्दाख के गलवन में साढ़े ग्यारह हजार फुट की उंचाई पर सेना के बलिदानियों की याद में गलवन हाकी प्रतियोगिता के शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में आइस हाकी का सीजन शुरू हो गया है।

    पंद्रह दिसंबर से लद्दाख में आइस हाकी मुकाबले जोर पकड़ लेंगी। अगले साल जनवरी महीने में लेह में फिर से खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने तय हैं। इसके साथ लद्दाख की जंस्कार नदी के जनवरी महीने में बर्फ से जमने के साथ विश्व प्रसिद्ध चादर ट्रैक के लिए देश, विदेश के पर्यटकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा।

    इसके साथ ही कारगिल व द्रास में पर्यटन विभाग की ओर से स्कीइंग के खेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्वतारोहण संस्थान गुलमर्ग के सहयोग से दो प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।

    भारतीय आइस हाकी टीमों में लद्दाख का दबदबा

    इस समय भारतीय अआइस हाकी के पुरुष व महिला आइस हाकी टीमों में लद्दाख के खिलाड़ियों का दबदबा है। इस समय पुरुष आइस हाकी टीम के 22 खिलाड़ियों में से 18 खिलाड़ी लद्दाखी हैं। वहीं दूसरी ओर महिला आइस हाकी टीम की 22 खिलाड़ियों में से 20 खिलाड़ी लद्दाखी हैं।

    लद्दाख के ये खिलाड़ी स्थानीय टीम के साथ सेना की लद्दाख स्काउट्स व इंडो तिब्बत बार्डर पुलिस में भर्ती होकर खेल के मैदान में उनका नाम रोशन करेंगे। अब भारतीय टीमों में शामिल लद्दाखी खिलाड़ियों को पूरा साल प्रशक्षिण कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी प्रतिभा को और निखारने का मौका मिलेगा।

    लद्दाख को विंटर खेलों का केंद्र बनाने की हो रही तैयारी

    केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता प्रदेश में विंटर खेलों को बढ़ावा देकर पर्यटन को देश, विदेश में नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लेह में हाइ अल्टीचयूड नेशनल सेंटर आफ एक्सीलेंस स्थापित करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा यह सेंटर बनाने का मुद्दा केंद्र सरकार से भी उठाया है।

    इसके साथ उन्होंने पूरा जोर लगाया है कि जनवरी के माह में छठे विंटर खेल इस भी लद्दाख में ही आयोजित किए जाएं। इस संबंध में खेल मंत्रालय जल्द घोषणा कर सकता है।

    सोमवार को लेह जर्मन आइस हॉकी विशेषज्ञ

    लेह में अंतरराष्ट्रीय मापदंड के अधार पर बनाए गए कृत्रिम आइस हॉकी रिंक का निरीक्षण करने के लिए सोमवार को जर्मनी के विशेषज्ञ लेह पहुंच रहे हैं। वह आइस हाकी रिंक की लंबाई, चोड़ाई से जमीनी तकनीकी मापदंड तय करेंगे। लद्दाख खेल संगठन की पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में लेह में आइस हाकी रिंक की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं।