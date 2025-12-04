लेह में कृत्रिम आइस हॉकी रिंक तैयार, अब पूरे साल होंगे मुकाबले; सर्द लद्दाख में गर्माहट लाएगा खेल

विवेक सिंह, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आइस हाकी खेल गर्माहट लाएगा। लेह में एडीएस स्टेडियम में लद्दाख का पहला कृत्रिम आइस हाकी रिंक लगभग तैयार हो गया है। अब देश की आइस हाकी टीम में खेलने वाले लद्दाख खिलाड़ी देश को ओल्मपिक में पदक दिलाने के लिए पूरा साल तैयारी करेंगे।

लेह में वीरवार को कृत्रिम आइस हॉकी रिंक में पानी को जमाने के लिए स्थापित किए गए चिलिंग प्लांट का सफल परीक्षण किया गया। लद्दाख में आइस हॉकी खेल को बढ़ावा दे रहे लद्दाख आइस हॉकी संगठन के पदाधिकारियों की टीम ने इस आइस हाकी रिंक का निरीक्षण किया। शुक्रवार को आइस हाकी रिंक में भरे गए पानी को जमाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

अगले कुछ दिनों में यह आइस हाकी प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए तैयार हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में इस रिंक में एलजी कप आइस हाकी, सीइसी कप आइस हाकी कप जैसी प्रतियोगिताओं के लिए खेल कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा।

वर्ष 2009 से 2017 तक भारतीय आइस हाकी टीम में खेलने वाले लद्दाख आइस हाकी संगठन के संयुक्त सचिव टुंडुप नाम्गयाल का कहना है कि लद्दाख में आइस हाकी खेल को बढ़ावा देने के नए युग की शुरूआत होने जा रही है। उनका कहना है कि देश की पुरुष व महिला आइस हाकी टीमों को लद्दाख में प्रशिक्षण के लिए दो महीने ही मिलते थे।

अब जब उन्हें प्रशिक्षण के लिए पूरा साल मिलने से लद्दाख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकता है। अब हम ओल्मपिक मैडल की उम्मीद के साथ तैयारी करेंगे। यह लक्ष्य उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तय किया है।

वहीं, लद्दाख में खेल विभाग के सचिव मोसेस कुंजांग का कहना है कि हम लद्दाख में सर्दियों के खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं। दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े से लेकर फरवरी महीने तक बड़े पैमाने पर बर्फ में खेले जाने वाले खेलों के आयोजन की तैयारी हो रही है।