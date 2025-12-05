फ्रांस को हराकर जर्मनी सेमीफाइनल में, स्पने ने भी अंतिम चार में बनाई जगह
चेन्नई, प्रेट्र। सात बार की चैंपियन जर्मनी ने जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप के रोमांचक क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को पिछली उपविजेता फ्रांस को शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि स्पेन ने भी न्यूजीलैंड को हराकर अंतिम चार में जगह बना ली।
दो साल पहले खेले गए फाइनल की यादें ताजा करते हुए जर्मनी ने एक बार फिर जोश से भरी फ्रांस टीम पर अपना दबदबा कायम रखा। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम पर यह मुकाबला देखने के लिए दोनों यूरोपीय दिग्गज टीमों के खिलाड़ियों के परिजन मौजूद थे जो लगातार हौसला अफजाई कर रहे थे।
निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबर रहने के बाद मैच शूटआउट तक खिंचा। शूटआउट में जर्मनी के लिए जोनास वोन जर्सम, जस्टस वारवेग और लुकास कोसेल ने गोल दागे, जबकि फ्रांस के लिए सिर्फ आर्टिस्टाइड मिकालेस ही गोल कर सके। इससे पहले बेहद रोमांचक मुकाबले में आखिरी सेकंडों में पेनाल्टी कार्नर पर ब्रूनो अविला के गोल के दम पर स्पेन ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हराया।
