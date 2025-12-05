फ्रांस को हराकर जर्मनी सेमीफाइनल में, स्पने ने भी अंतिम चार में बनाई जगह

चेन्नई, प्रेट्र। सात बार की चैंपियन जर्मनी ने जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप के रोमांचक क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को पिछली उपविजेता फ्रांस को शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि स्पेन ने भी न्यूजीलैंड को हराकर अंतिम चार में जगह बना ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो साल पहले खेले गए फाइनल की यादें ताजा करते हुए जर्मनी ने एक बार फिर जोश से भरी फ्रांस टीम पर अपना दबदबा कायम रखा। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम पर यह मुकाबला देखने के लिए दोनों यूरोपीय दिग्गज टीमों के खिलाड़ियों के परिजन मौजूद थे जो लगातार हौसला अफजाई कर रहे थे।