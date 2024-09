We are into the Semi-Finals🥳

Next up is the last match of our group stage against Pakistan on Saturday at 1:15… pic.twitter.com/mYaePXrWHm— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 12, 2024

भारत का पलड़ा भारी

वर्तमान फार्म की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी है। हांगझू एशियाई खेलों में पिछले वर्ष भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया था। उससे पहले चेन्नई में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पर 4-0 से जीत दर्ज की थी।

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक का शानदार फार्म बरकरार रखा है और वह पाकिस्तान के विरुद्ध खेलने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। दिन के अन्य मैचों में मलेशिया का सामना कोरिया से और चीन की टक्कर जापान से होगी।

भारत बनाम पाकिस्तान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच चीन के मोकी ट्रेनिंग बेस में खेला जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच शनिवार, 14 सितंबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:15 बजे शुरू होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 मैच का प्रसारण कहां होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।

भारत बनाम पाकिस्तान एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच को भारत में SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

