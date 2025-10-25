Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ऊना में वीजा सेंटर संचालक से 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी, कर्मचारियों ने मनमर्जी से किया लेनदेन; कंपनी की कार बेच दी

    By Chanchal Bali Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 02:54 PM (IST)

    ऊना में मैग्ना वीजा सर्विस सेंटर के संचालक ने अपने दो कर्मचारियों पर 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, कर्मचारियों ने ग्राहकों से अवैध रूप से भुगतान लिया, कंपनी की कार बेच दी, और विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे वसूले। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऊना में वीजा सेंटर संचालक ने कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय पर स्थित मैग्ना वीजा सर्विस सेंटर के संचालक ने अपने कार्यालय में काम करने वाले दो कर्मियों पर 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज करवाई है।

    सदर पुलिस ने मैग्ना बीजा सर्विस सेंटर के संचालक अमनदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह निवासी ऊना की शिकायत पर आरोपित सलिंदर सिंह व अनिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। 

    सदर पुलिस को दी शिकायत में अमनदीप सिंह ने बताया कि वह ऊना के बस अड्ड़े के पास मैग्ना वीजा सर्विसेज सेंटर चलाता है। उसने दो वर्ष पूर्व सलिंदर सिंह को अपने इमीग्रेशन के काम को करने के लिए रखा था। जिसके कहने पर अनिल कुमार को एजेंट के रूप में नौकरी दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने दोनों आरोपितों को एक नई कार भी दी, जिसकी किश्तें वह हर माह भर रहा है। वहीं दोनों सलिंदर सिंह व अनिल कुमार को सामान लेने के लिए सात लाख रुपये भी दिए। 

    अपने स्तर पर कर दिया लेनदेन शुरू, बिना पूछे कार भी बेच दी

    इसके बाद सलिंदर सिंह व अनिल कुमार ने उसे धोखा देने की नीयत से इसकी कंपनी के नाम पर ग्राहकों से हर किस्म के भुगतान लेना देना शुरू कर दिया। जबकि उसके द्वारा दी गई कार को उससे बिना पूछे बेच दिया और रुपये अपने खाते में डलवा लिए।

    कंपनी के नाम से सेंटर खोलकर की ठगी

    इसके अलावा दोनों आरोपितों ने उसकी कंपनी के नाम पर कई राज्यों में सेंटर खोलकर लोगों को विदेश भेजने के नाम पर रुपये लेने लगे। जब लोग विदेश नहीं जा पाए तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया। इसके बाद सलिंदर सिंह व अनिल कुमार का भंडा फूटा।

    पैसे मांगे तो जान से मारने की दी धमकी

    शिकायतकर्ता अमनदीप ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने दोनों आरोपितों से अपने 50 लाख रुपये मांगे तो दोनों आरोपित उन्हें जान से मारने की धमकियां देने लगे।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल के दो HAS अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी, पंचायती राज विभाग से जुड़ा है अनियमितता का मामला; सरकार सख्त 

    दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज

    सदर पुलिस ने अमनदीप सिंह की शिकायत पर दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिला के एएसपी सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। 


    यह भी पढ़ें: Himachal News: बघाट बैंक से लिया करोड़ों रुपये का लोन न भरने पर डिफाल्टर उपभोक्ता गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर एक्शन