ऊना में वीजा सेंटर संचालक से 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी, कर्मचारियों ने मनमर्जी से किया लेनदेन; कंपनी की कार बेच दी

संवाद सहयोगी, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय पर स्थित मैग्ना वीजा सर्विस सेंटर के संचालक ने अपने कार्यालय में काम करने वाले दो कर्मियों पर 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने की शिकायत दर्ज करवाई है।



सदर पुलिस ने मैग्ना बीजा सर्विस सेंटर के संचालक अमनदीप सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह निवासी ऊना की शिकायत पर आरोपित सलिंदर सिंह व अनिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।



सदर पुलिस को दी शिकायत में अमनदीप सिंह ने बताया कि वह ऊना के बस अड्ड़े के पास मैग्ना वीजा सर्विसेज सेंटर चलाता है। उसने दो वर्ष पूर्व सलिंदर सिंह को अपने इमीग्रेशन के काम को करने के लिए रखा था। जिसके कहने पर अनिल कुमार को एजेंट के रूप में नौकरी दी।

उसने दोनों आरोपितों को एक नई कार भी दी, जिसकी किश्तें वह हर माह भर रहा है। वहीं दोनों सलिंदर सिंह व अनिल कुमार को सामान लेने के लिए सात लाख रुपये भी दिए। अपने स्तर पर कर दिया लेनदेन शुरू, बिना पूछे कार भी बेच दी इसके बाद सलिंदर सिंह व अनिल कुमार ने उसे धोखा देने की नीयत से इसकी कंपनी के नाम पर ग्राहकों से हर किस्म के भुगतान लेना देना शुरू कर दिया। जबकि उसके द्वारा दी गई कार को उससे बिना पूछे बेच दिया और रुपये अपने खाते में डलवा लिए।