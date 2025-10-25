Himachal News: बघाट बैंक से लिया करोड़ों रुपये का लोन न भरने पर डिफाल्टर उपभोक्ता गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर एक्शन

जागरण संवाददाता, सोलन। हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपये का लोन न चुकाने वाले डिफाल्टर उपभोक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ऑफ कलेक्टर-कम-असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सोलन द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 17 अक्टूबर को जारी हुआ था वारंट थाना कंडाघाट पुलिस ने शनिवार को 71 वर्षीय रविंदर नाथ निवासी गांव व डाकघर बीशा, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन को गिरफ्तार किया है। 17 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने आरोपित रविंदर नाथ के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

बैंक के 3.49 करोड़ रुपये नहीं चुकाए बताया गया कि रविंदर नाथ ने बघाट बैंक सोलन से व्यापारिक उद्देश्य के लिए ऋण लिया था, परंतु वह तय समय सीमा के भीतर ऋण राशि लौटाने में विफल रहा। ऋण न चुकाने पर बघाट बैंक ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। ब्याज सहित उसकी कुल देनदारी 3,49,26,957/- रुपये बताई गई है।