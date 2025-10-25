Language
    Himachal News: बघाट बैंक से लिया करोड़ों रुपये का लोन न भरने पर डिफाल्टर उपभोक्ता गिरफ्तार, कोर्ट के आदेश पर एक्शन

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    सोलन में, बघाट बैंक से करोड़ों का लोन लेने वाले एक डिफाल्टर उपभोक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रविंदर नाथ नामक इस व्यक्ति पर 3.49 करोड़ रुपये का लोन बकाया है। कोर्ट द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहाँ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    Hero Image

    सोलन पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया बैंक डिफाल्टर। सौ. पुलिस

    जागरण संवाददाता, सोलन। हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपये का लोन न चुकाने वाले डिफाल्टर उपभोक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ऑफ कलेक्टर-कम-असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सोलन द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 

    17 अक्टूबर को जारी हुआ था वारंट

    थाना कंडाघाट पुलिस ने शनिवार को 71 वर्षीय रविंदर नाथ निवासी गांव व डाकघर बीशा, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन को गिरफ्तार किया है। 17 अक्टूबर 2025 को कोर्ट ने आरोपित रविंदर नाथ के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 

    बैंक के 3.49 करोड़ रुपये नहीं चुकाए

    बताया गया कि रविंदर नाथ ने बघाट बैंक सोलन से व्यापारिक उद्देश्य के लिए ऋण लिया था, परंतु वह तय समय सीमा के भीतर ऋण राशि लौटाने में विफल रहा। ऋण न चुकाने पर बघाट बैंक ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। ब्याज सहित उसकी कुल देनदारी 3,49,26,957/- रुपये बताई गई है। 

    नोटिस के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर कार्रवाई

    इस संबंध में सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की अदालत में लोन रिकवरी का मामला चल रहा है। कोर्ट द्वारा उसे कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद वह पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। 

    सहकारी सभाएं की अदालत में चल रही कार्रवाई 

    कंडाघाट पुलिस टीम ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की कार्रवाई सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की अदालत में की जा रही है। इस मामले में कुल 16 आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी हुए हैं। अभी यह दूसरी गिरफ्तारी है। 

