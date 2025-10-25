Chamba News: युवती के पीछे चंबा कॉलेज तक पहुंचा अमृतसर का युवक, शिकायत करने थाने के पास पहुंची तो चाकू से कर दिए वार
चंबा में एक कॉलेज छात्रा पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। अमृतसर का रहने वाला युवक छात्रा का पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच गया था। जब छात्रा महिला थाने में शिकायत करने जा रही थी, तभी युवक ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन पर गंभीर चोट आई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के शांत माने जाने वाले जिला चंबा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चंबा शहर में शनिवार को एक कालेज छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। युवती हरदासपुरा मोहल्ले की रहने वाली है। पुलिस ने मामले में हमलावर युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार शहर के एक सैलून में काम करने वाला और पंजाब के अमृतसर का रहने वाला युवक शनिवार को छात्रा का पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच गया और उसे तंग करने लगा। इससे परेशान होकर छात्रा ने महिला थाने की ओर रुख किया।
महिला पुलिस थाने के पास कर दिया हमला
बताया जा रहा है कि जब युवती बारगाह स्थित महिला थाने से कुछ ही दूरी पर थी, तभी उक्त युवक भी वहां पहुंच गया और उसने छात्रा पर चाकू से अचानक हमला कर दिया।
युवती की गर्दन पर आई गंभीर चोट
इस हमले में युवती की गर्दन में गंभीर चोट आई है। घायल छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह आरोपित के चंगुल से छूट कर अपनी जान बचाई।
युवती चंबा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन, युवक गिरफ्तार
फिलहाल, युवती को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना सदर की टीम एसएचओ सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने दर्ज किए युवती के बयान
पुलिस ने घायल युवती के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। उक्त मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी चंबा अभिषेक यादव ने मामले की पुष्टि की है।
