Chamba News: युवती के पीछे चंबा कॉलेज तक पहुंचा अमृतसर का युवक, शिकायत करने थाने के पास पहुंची तो चाकू से कर दिए वार

संवाद सहयोगी, चंबा। हिमाचल प्रदेश के शांत माने जाने वाले जिला चंबा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चंबा शहर में शनिवार को एक कालेज छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। युवती हरदासपुरा मोहल्ले की रहने वाली है। पुलिस ने मामले में हमलावर युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार शहर के एक सैलून में काम करने वाला और पंजाब के अमृतसर का रहने वाला युवक शनिवार को छात्रा का पीछा करते हुए कॉलेज तक पहुंच गया और उसे तंग करने लगा। इससे परेशान होकर छात्रा ने महिला थाने की ओर रुख किया।

महिला पुलिस थाने के पास कर दिया हमला बताया जा रहा है कि जब युवती बारगाह स्थित महिला थाने से कुछ ही दूरी पर थी, तभी उक्त युवक भी वहां पहुंच गया और उसने छात्रा पर चाकू से अचानक हमला कर दिया।