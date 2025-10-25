Himachal News: एक महीने से शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहा था टीचर, SDM मौके पर पहुंचे तो नजारा देख लिया कड़ा एक्शन

संवाद सूत्र, रोहड़ू (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक स्कूल में शिक्षक एक महीने से शराब पीकर पहुंच रहा था। अब विभाग की इस पर नजर पडी तो कार्रवाई की गई है। लोगों की शिकायत के बाद क्षेत्र के एसडीएम स्वयं मौके पर पहुंचे।

शिक्षा विभाग ने शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के प्राइमरी स्कूल खोड़सू के जेबीटी अध्यापक हिट्टू मच्छान को नशे में स्कूल पहुंचने पर निलंबित कर दिया है। आरोप है कि शिक्षक लगभग एक महीने से शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहा था और पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। एसडीएम ने किया स्कूल का निरीक्षण एसडीएम रोहड़ू धर्मेश रामोत्रा ने शुक्रवार दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे स्कूल का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण खोड़सू के ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों से मिली शिकायत के बाद किया गया।

स्कूल परिसर में शराब के नशे में था शिक्षक निरीक्षण के दौरान पाया कि अध्यापक हिट्टू मच्छान ने स्कूल परिसर में शराब का सेवन किए हुए था। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उन्हें चिकित्सीय जांच के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू लाया गया, जहां से रक्त का नमूना लेकर उसे फॉरेंसिंक लैब जुन्गा भेजा है।