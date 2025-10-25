Language
    Himachal News: एक महीने से शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहा था टीचर, SDM मौके पर पहुंचे तो नजारा देख लिया कड़ा एक्शन

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:44 AM (IST)

    शिमला के रोहड़ू में एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को नशे में स्कूल आने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम रोहड़ू ने ग्रामीणों की शिकायत पर स्कूल का निरीक्षण किया, जहाँ अध्यापक शराब के नशे में पाया गया। चिकित्सीय जांच के बाद शिक्षा विभाग ने अध्यापक को निलंबित कर दिया और उसे कुपवी में तैनात किया गया।

    Hero Image

    जिला शिमला के एक स्कूल का शिक्षक शराब के नशे में पाया गया। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, रोहड़ू (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक स्कूल में शिक्षक एक महीने से शराब पीकर पहुंच रहा था। अब विभाग की इस पर नजर पडी तो कार्रवाई की गई है। लोगों की शिकायत के बाद क्षेत्र के एसडीएम स्वयं मौके पर पहुंचे। 

    शिक्षा विभाग ने शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल के प्राइमरी स्कूल खोड़सू के जेबीटी अध्यापक हिट्टू मच्छान को नशे में स्कूल पहुंचने पर निलंबित कर दिया है। 

    आरोप है कि शिक्षक लगभग एक महीने से शराब के नशे में स्कूल पहुंच रहा था और पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

    एसडीएम ने किया स्कूल का निरीक्षण

    एसडीएम रोहड़ू धर्मेश रामोत्रा ने शुक्रवार दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे स्कूल का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण खोड़सू के ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों से मिली शिकायत के बाद किया गया। 

    स्कूल परिसर में शराब के नशे में था शिक्षक

    निरीक्षण के दौरान पाया कि अध्यापक हिट्टू मच्छान ने स्कूल परिसर में शराब का सेवन किए हुए था। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उन्हें चिकित्सीय जांच के लिए सिविल अस्पताल रोहड़ू लाया गया, जहां से रक्त का नमूना लेकर उसे फॉरेंसिंक लैब जुन्गा भेजा है। 

    निलंबित कर कुपवी में किया तैनात

    उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा शिमला ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1965 के तहत कार्रवाई करते हुए हिट्टू मच्छान को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुपवी रहेगा। उन्हें बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अब पुलिस के पास भी इसकी शिकायत पहुंची है।

