हिमाचल के दो HAS अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी, पंचायती राज विभाग से जुड़ा है अनियमितता का मामला; सरकार सख्त

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के दो अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में टेंडर प्रक्रिया और ठेका आवंटन में अनियमितताएं बरतने का आरोप है।



ग्रामीण विकास विभाग के दो पूर्व अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी है। कार्मिक विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग से इस मामले को लेकर कुछ और जानकारी मांगी थी।



सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बीते शुक्रवार को विभागीय जांच रिपोर्ट सहित सभी तरह के दस्तावेज कार्मिक विभाग को भेज दिए हैं। इसमें दोनों अधिकारियों के बयानों को भी शामिल किया गया है।

कारण बताओ नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं विभाग दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। इन्होंने जो जवाब दिए थे वह संतोषजनक नहीं पाए गए थे। जिसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले कार्मिक विभाग ने पंचायती राज विभाग से कुछ बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी।