    हिमाचल के दो HAS अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी, पंचायती राज विभाग से जुड़ा है अनियमितता का मामला; सरकार सख्त

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    शिमला में, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी है। कार्मिक विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग से अतिरिक्त जानकारी मांगी थी, जिसके बाद विभागीय जांच रिपोर्ट कार्मिक विभाग को भेज दी गई है।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचएएस) के दो अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में टेंडर प्रक्रिया और ठेका आवंटन में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। 

    ग्रामीण विकास विभाग के दो पूर्व अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी है। कार्मिक विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग से इस मामले को लेकर कुछ और जानकारी मांगी थी।

    सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने बीते शुक्रवार को विभागीय जांच रिपोर्ट सहित सभी तरह के दस्तावेज कार्मिक विभाग को भेज दिए हैं। इसमें दोनों अधिकारियों के बयानों को भी शामिल किया गया है। 

    कारण बताओ नोटिस के जवाब से संतुष्ट नहीं विभाग

    दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। इन्होंने जो जवाब दिए थे वह संतोषजनक नहीं पाए गए थे। जिसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले कार्मिक विभाग ने पंचायती राज विभाग से कुछ बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। 

    एक महिला अधिकारी भी शामिल, वित्तीय स्वीकृति बिना शुरू कर दी टेंडर प्रक्रिया

    इनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल हैं। दोनों पर आरोप है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में सीईओ रहते किसान उत्पादक संगठनों के गठन और प्रोत्साहन योजना में लापरवाही बरती। वहीं, अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने से पहले कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई। अधिकारियों पर नियमों और नीतियों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगे हैं। 

    रिपोर्ट में प्रासंगिक दिशा निर्देशों के उल्लंघन का उल्लेख

    सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 और अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। अब कार्मिक विभाग इस मामले में कार्रवाई करेगा।

