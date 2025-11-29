देश के श्रेष्ठ थानों में कैसे शामिल हुआ ऊना का अंब पुलिस स्टेशन, क्या रहती है प्रक्रिया? 95 से अधिक बिंदुओं पर हुआ आकलन

संवाद सहयोगी, अंब (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के लिए गर्व का क्षण है। जिले का अंब पुलिस थाना देशभर के श्रेष्ठ थानों में शामिल हुआ है। अंब ने देशभर के हजारों थानों को पीछे छोड़ते हुए गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वे में देश के श्रेष्ठ थानों में जगह बनाई।



राष्ट्रीय सर्वे में थाना अंब को 13वां स्थान मिला है। हिमाचल में जिला ऊना का केवल अंब थाना ही इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान पाने में सफल रहा है।



पुलिस विभाग के लिए यह उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब हाल के दिनों में जिला ऊना की कानून-व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में रही है। इस बीच अंब थाना का देश के श्रेष्ठ थानों में शामिल होना जिला पुलिस प्रशासन के लिए राहत से कम नहीं है।



गृह मंत्रालय हर वर्ष पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मानकों के आधार पर देशभर के थानों का मूल्यांकन करता है। केंद्रीय टीम ने गत सितंबर में अंब थाने में व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया था।