हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कल संभालेंगे पदभार, CM सहित ये नेता पहुंचे शिमला, डिप्टी सीएम का क्या रहेगा कार्यक्रम?

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार कल अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पदभार ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे।



इसके अलावा बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली से शिमला लौट आए हैं। उनका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम ने अभी विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी थीं।

धर्मशाला से शिमला लौटे मंत्री व विधायक विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए धर्मशाला पहुंचे सभी कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस विधायक भी शिमला लौट गए हैं। सभी रविवार को होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। इन नेताओं को विशेष आमंत्रण कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कुलदीप राठौर सहित सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी पदभार ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया गया है। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल व सह प्रभारी विदित चौधरी व चेतन चौहान भी शिमला पहुंच गए हैं।

पंचायत चुनाव से पहले भरेंगे जोश हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले आयोजित हो रहे कांग्रेस के इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भी भरेंगे। कार्यक्रम के लिए सज रहा राजीव भवन, सिरमौर से आएंगे कार्यकर्ता विनय कुमार के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के लिए कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन को विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अतिथियों का पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में मंत्रियों व विधायकों के अलावा कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। सिरमौर से सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं।

राज्य कार्यकारिणी के एलान का इंतजार कांग्रेस हाईकमान ने अध्यक्ष पद पर तो नियुक्ति कर दी है। अब राज्य कार्यकारिणी के एलान का इंतजार है। हिमाचल की राज्य, जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी नवंबर 2024 से भंग है। हाईकमान ने राज्य कार्यकारिणी के गठन को लेकर प्रक्रिया शुरू की थी। अभी तक इसको लेकर प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। अब चूंकि राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, ऐसे में अब राज्य कार्यकारिणी का एलान होना बाकी है।