हिमाचल में कब होगी पंचायत चुनाव की घोषणा, निर्वाचन आयोग के लिए क्या हैं 2 बाधाएं; पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा का हर वर्ग इंतजार कर रहा है। निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कब करेगा, सबकी निगाहें इसी फैसले पर टिकी हुई हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग दो वजह से बंधा हुआ है।



आरक्षण रोस्टर और मतदाता सूचियों का अधिसूचित न होना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है। इन प्रक्रियाओं के पूरा न होने के कारण निर्वाचन आयोग की तैयारियों पर बड़ी ब्रेक लगा दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचियों के प्रिंटिंग में लगेगा एक सप्ताह चुनाव तभी घोषित किए जा सकेंगे जब आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा और मतदाता सूचियां अधिसूचित होने के बाद छपकर प्रस्तुत की जाएंगी। सूचियों के प्रिंटिंग में भी एक सप्ताह तक लगेगा। आयोग कार्यालय में कम हुई हलचल इस स्थिति के कारण निर्वाचन आयोग कार्यालय में भी हलचल कम हो गई है। कुछ दिन पहले तक जो अधिकारी चुनावी तैयारियों में व्यस्त थे, अब वे रुटीन फाइलों में लगे हुए हैं। न्यायालय के आदेश के बाद हरकत में आएगा आयोग अब निर्वाचन आयोग प्रदेश उच्च न्यायालय में 22 दिसंबर को अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारियों में जुटा है। आयोग अब न्यायालय में सुनवाई का इंतजार कर रहा है और उसके आदेशों के आधार पर निर्णय लेगा।

न्यायालय में होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम व धारा 12.1 पर विचार न्यायालय में आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा 12.1 पर विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय प्रदेश सरकार द्वारा आठ अक्टूबर को लागू किए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम पर चर्चा करेगा, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 12.1 पर भी विचार होगा।