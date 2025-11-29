शिमला में क्यों धंस रही जमीन? भट्ठाकुफर में लोगों के घरों में भी आई दरारें, जीएसआई टीम की जांच रिपोर्ट खोलगी राज

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में भट्टाकुफर चौक में जमीन धंसने से लोग दहशत में हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने शनिवार को सुबह शिमला पहुंच गई। शनिवार को सुबह स्थानीय प्रशासन के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया।

दो दिन से तीन दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी एडीएम शिमला ज्योति राणा ने बताया कि टीम को इसके कारणों की जांच के लिए बुलाया है। इसकी पूरी जांच के बाद यह अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी को इसके लिए दो से तीन दिन का समय लग सकता है। इसके बाद कमेटी रिपोर्ट देगी।

लोग दहशत में, घरों में भी आई दरारें टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोग काफी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए थे। उन्होंने मांग उठाई कि उनके घरों में भी दरारें आ चुकी हैं, उन्हें ढहने से बचाएं। जमीन धंसने से लोग दहशत में हैं। क्षेत्र के साथ आसपास के घरों पर जमीन की मजबूती का भी निरीक्षण किया जाएगा।