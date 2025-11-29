ऊना गोलीकांड के बाद एक्शन मोड में पुलिस, ड्यूटी में कोताही पर दो जवान सस्पेंड, रात तक खुले बार संचालक पर FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस व प्रशासन एक्शन मोड में हैं। डीसी ऊना जतिन लाल और एसपी ऊना अमित यादव ने जिला में अवैध खनन, कानून व्यवस्था और रात के समय जारी पाबंदियों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है।



स्वां नदी में जारी खनन गतिविधियों की निगरानी में कोताही बरतने पर दो बीट पुलिस कांस्टेबलों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

ड्यूटी के दौरान सतर्कता न बरतने का आरोप बता दें, जिला के तहत स्वां नदी क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस की विशेष तैनाती की गई थी। लेकिन लगातार निगरानी के बावजूद गतिविधियां रुक नहीं रही थीं। जांच में पाया गया कि दो बीट पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी के दौरान आवश्यक सतर्कता नहीं बरती, जिस कारण अवैध खनन जारी रहा।