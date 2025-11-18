Language
    Una News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग उछलकर सड़क पर जा गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम

    By Neeraj Kumari Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    ऊना के बंगाणा में नरूंह मलांगड़ मार्ग पर एक दुखद सड़क दुर्घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। तेज गति से आ रही एक कार ने नियंत्रण खोकर पैदल चल रहे मोती लाल को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जिला ऊना के बंगाणा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, बंगाणा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। उपमंडल बंगाणा के नरूंह मलांगड़ मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक पैदल चल रहे बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। 

    पुलिस थाना बंगाणा में दर्ज शिकायत के मुताबिक कुलदीप कुमार पुत्र स्व. रोशन लाल निवासी नरूंह ने बताया कि वह शाम के समय अपनी दुकान के बाहर खड़ा था।

    उसी समय लठियाणी की ओर से तेज गति से आ रही कार (नंबर एचपी 55 सी-9954) जिसे शिवम शर्मा पुत्र केवल कुमार निवासी खुंगन चला रहा था, अचानक नियंत्रण खो बैठा और मेन रोड से नरूंह गांव को जाने वाले मोड़ के पास पैदल चल रहे मोती लाल को सीधे टक्कर मार दी।

    जोरदार टक्कर से सड़क पर दूर जा गिरा बुजुर्ग

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोती लाल सड़क पर दूर जाकर गिरे। लोगों ने तुरंत उन्हें सिविल अस्पताल बंगाणा पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक मोती लाल नरूंह मलांगड़ के ही निवासी थे।

    कार चालक के विरुद्ध लापरवाही का मामला दर्ज

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपित चालक शिवम शर्मा के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही दुर्घटना का मुख्य कारण प्रतीत हो रही है, हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है।

