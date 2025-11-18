Una News: तेज रफ्तार कार की टक्कर से बुजुर्ग उछलकर सड़क पर जा गिरा, अस्पताल में तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, बंगाणा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में एक दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। उपमंडल बंगाणा के नरूंह मलांगड़ मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक पैदल चल रहे बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है।



पुलिस थाना बंगाणा में दर्ज शिकायत के मुताबिक कुलदीप कुमार पुत्र स्व. रोशन लाल निवासी नरूंह ने बताया कि वह शाम के समय अपनी दुकान के बाहर खड़ा था।

उसी समय लठियाणी की ओर से तेज गति से आ रही कार (नंबर एचपी 55 सी-9954) जिसे शिवम शर्मा पुत्र केवल कुमार निवासी खुंगन चला रहा था, अचानक नियंत्रण खो बैठा और मेन रोड से नरूंह गांव को जाने वाले मोड़ के पास पैदल चल रहे मोती लाल को सीधे टक्कर मार दी।