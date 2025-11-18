Language
    हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, एक लाख रुपये तक मिलेगा मासिक वेतन, 22 नवंबर तक यहां करना होगा आवेदन

    By Mukesh Kumar Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए यूएई में नौकरी का सुनहरा अवसर है। नून फूड एलएलसी में डिलीवरी राइडर्स की भर्ती हो रही है, जिसके लिए 22 नवंबर तक पंजीकरण किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को 70,000 से 1,00,000 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। 10वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस वाले पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

    हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का अवसर है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मंडी। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हुआ है। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम हिमाचल प्रदेश सरकार उपक्रम द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में नून फूड एलएलसी (किराना व खाद्य वितरण) के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्तियां की जा रही हैं।

    इच्छुक उम्मीदवारों को 22 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से गूगल फार्म https://forms.gle/F4H9GgWcNnvqUdF76 पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। 

    क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी मंडी अक्षय कुमार ने बताया कि यह भर्तियां जेएसडीसी ग्रुप आफ कंपनीज के माध्यम से की जा रही हैं। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 2500 दिरहम के साथ कमीशन व टिप्स प्राप्त होंगे, जो लगभग 70,000 से 1,00,000 रुपये तक हो सकते हैं। कार्य समय 10 घंटे, सप्ताह में छह दिन और सुबह-शाम की शिफ्ट में निर्धारित है।

    बेसिक अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी

    इन रिक्तियों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और बेसिक इंग्लिश का ज्ञान अनिवार्य है। फ्रेशर और अनुभवी दोनों आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। चेहरे व गर्दन पर टैटू नहीं होना चाहिए तथा रंग-अंधता स्वीकार्य नहीं है। क्लीन शेव आवश्यक है, पगड़ी स्वीकार्य है, परंतु वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य रहेगा। 

    बाइक चलाने का लाइसेंस होना चाहिए

    आवेदक के पास गियर वाली मोटरसाइकिल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम अगले एक वर्ष तक होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को तैनाती के बाद यूएई ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुल 5500 दिरहम शुल्क निर्धारित है, जिसमें से 1000 दिरहम प्रस्थान के समय और शेष 4500 दिरहम 500 दिरहम की नौ मासिक किस्तों में वेतन से काटे जाएंगे। 

    वैध पासपोर्ट पर ही होगी भर्ती

    बिना वैध पासपोर्ट वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 35,400 रुपये जीएसटी सहित तथा 1500 रुपये चिकित्सा शुल्क का भुगतान करना होगा। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 01905-235508 पर संपर्क किया जा सकता है।

