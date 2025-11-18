हिमाचल में चिकित्सकों के भरे जाएंगे 232 पद, ग्रामीण क्षेत्र में 39,100 रुपये वेतन के साथ प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा है। इस प्रस्ताव में यह शर्त रखी है कि चयनित चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी होंगी।



इन प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को 39,100 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।



प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी है, जिस कारण रोगियों को उपचार के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की शर्त को शामिल किया गया है।

प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा नियुक्त होने वाले प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को निर्धारित मासिक वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए 5,000 से 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा।

23 रिक्त पदों के लिए दिए वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति पत्र प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों के लिए 23 रिक्त पदों के लिए वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। ये पद उन 23 चिकित्सकों के लिए हैं, जिन्होंने परीक्षा दी थी लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी पदभार नहीं संभाला। इस संबंध में जानकारी मांगी गई है कि कितने चिकित्सकों ने अब तक पदभार ग्रहण किया है।