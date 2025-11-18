Language
    हिमाचल में चिकित्सकों के भरे जाएंगे 232 पद, ग्रामीण क्षेत्र में 39,100 रुपये वेतन के साथ प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:46 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती करेगा। चयनित चिकित्सकों को 39,100 रुपये मासिक वेतन और प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। 23 रिक्त पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग 200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चला रहा है, जिससे चिकित्सकों की कमी दूर होगी।

    हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्राें के लिए चिकित्कसकों की भर्ती होगी। प्रतीकात्मक फोटो

    यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा है। इस प्रस्ताव में यह शर्त रखी है कि चयनित चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी होंगी।

    इन प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को 39,100 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।

    प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी है, जिस कारण रोगियों को उपचार के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की शर्त को शामिल किया गया है।

    प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा

    नियुक्त होने वाले प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों को निर्धारित मासिक वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के तहत ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए 5,000 से 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा।

    23 रिक्त पदों के लिए दिए वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति पत्र

    प्रशिक्षु चिकित्सा अधिकारियों के लिए 23 रिक्त पदों के लिए वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। ये पद उन 23 चिकित्सकों के लिए हैं, जिन्होंने परीक्षा दी थी लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी पदभार नहीं संभाला। इस संबंध में जानकारी मांगी गई है कि कितने चिकित्सकों ने अब तक पदभार ग्रहण किया है।

    मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 200 पदों में से 100 पर भर्ती 

    स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंत्रिमंडल से स्वीकृत 200 पदों में से 100 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। कुल 232 पदों में से 132 पद पहले से स्वीकृत थे, लेकिन रिक्त रह गए थे। प्रदेश में लगभग 8,000 एमबीबीएस डिग्री धारक हैं जो सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

    इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति की शर्त रखी गई है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सकेगा।  
    -एम सुधा देवी, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

    चिकित्सकों के कितने पद

    प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों का दो प्रकार का कैडर है। मेडिकल कालेज का कैडर अलग है, जबकि  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय का अलग। निदेशालय के तहत चिकित्सा अधिकारियों का कैडर 3020 का है। इसमें से करीब 380 पद रिक्त हैं। जबकि पीजी करने और रेजिडेंट के तौर पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को शामिल किया तो ये संख्या 700 के करीब है। ऐसे में अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों की कमी रहती है। 

