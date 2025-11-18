हिमाचल में चोरी का गजब मामला, सराज में 6 ट्रांसफार्मर हो गए गायब; जांच की तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी ही निकला चोर

संवाद सहयोगी, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में गजब मामला सामने आया है। जिला मंडी के सराज क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रांसफार्मर चोरी में बिजली बोर्ड का कर्मचारी ही संलिप्त पाया गया है।



पुलिस ने 27 अक्टूबर को थुनाग से छह किलोमीटर दूर छड़ी गांव में ट्रांसफार्मर चोरी मामले में बिजली बोर्ड के टीमेट समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जंजैहली थाना पुलिस ने आरोपितों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपितों को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

शक के आधार पर पूछताछ के बाद किए गिरफ्तार बिजली बोर्ड के एसडीओ ने जंजैहली थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके क्षेत्र में लगातार ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने धरपकड़ तेज की और रविवार को शक के आधार पर टीमेट व दो अन्य युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया।



आरोपितों में टीमेट हरीश कुमार निवासी गांव व डाकघर शिकावरी, गोवर्धन सिंह निवासी गुनास व खजान सिंह निवासी गुनास (डाकघर शिकावरी, तहसील थुनाग) शामिल हैं।

पांच दिन के रिमांड पर भेजे आरोपित जंजैहली थाना रामकृष्ण ने बताया कि आरोपितों को गोहर न्यायालय ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। छह ट्रांसफार्मर हो चुके हैं चोरी विद्युत बोर्ड गोहर मंडल के अधिशाषी अभियंता सुमित चौहान ने बताया कि जंजैहली उपमंडल के थुनाग अनुभाग में अब तक छह से अधिक ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। चोर ट्रांसफार्मर खोलकर उसके भीतर मौजूद तांबा व अन्य मूल्यवान सामान बेचते थे।