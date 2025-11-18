Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में चोरी का गजब मामला, सराज में 6 ट्रांसफार्मर हो गए गायब; जांच की तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी ही निकला चोर

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:08 PM (IST)

    मंडी जिले के थुनाग में ट्रांसफार्मर चोरी के मामलों में पुलिस को सफलता मिली है। जांच में पता चला कि बिजली बोर्ड का कर्मचारी ही चोरी में शामिल है। पुलिस ने टीमेट समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें पांच दिन के रिमांड पर लिया है। अब तक छह ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं, जिनमें तांबा और अन्य मूल्यवान सामग्री गायब है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिला मंडी के सराज में छह ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, थुनाग (मंडी)। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में गजब मामला सामने आया है। जिला मंडी के सराज क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रांसफार्मर चोरी में बिजली बोर्ड का कर्मचारी ही संलिप्त पाया गया है।

    पुलिस ने 27 अक्टूबर को थुनाग से छह किलोमीटर दूर छड़ी गांव में ट्रांसफार्मर चोरी मामले में बिजली बोर्ड के टीमेट समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जंजैहली थाना पुलिस ने आरोपितों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपितों को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शक के आधार पर पूछताछ के बाद किए गिरफ्तार

    बिजली बोर्ड के एसडीओ ने जंजैहली थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके क्षेत्र में लगातार ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने धरपकड़ तेज की और रविवार को शक के आधार पर टीमेट व दो अन्य युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 

    आरोपितों में टीमेट हरीश कुमार निवासी गांव व डाकघर शिकावरी, गोवर्धन सिंह निवासी गुनास व खजान सिंह निवासी गुनास (डाकघर शिकावरी, तहसील थुनाग) शामिल हैं।

    पांच दिन के रिमांड पर भेजे आरोपित

    जंजैहली थाना रामकृष्ण ने बताया कि आरोपितों को गोहर न्यायालय ने पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

    छह ट्रांसफार्मर हो चुके हैं चोरी

    विद्युत बोर्ड गोहर मंडल के अधिशाषी अभियंता सुमित चौहान ने बताया कि जंजैहली उपमंडल के थुनाग अनुभाग में अब तक छह से अधिक ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। चोर ट्रांसफार्मर खोलकर उसके भीतर मौजूद तांबा व अन्य मूल्यवान सामान बेचते थे। 

    गिरोह के तार कहीं और भी हो सकते हैं जुड़े

    पुलिस का मानना है कि सराज में सक्रिय ट्रांसफार्मर चोरी गिरोह के तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं। करसोग के नवनियुक्त डीएसपी चांद किशोर ने पदभार ग्रहण करते ही इस मामले को प्राथमिकता देकर जांच करवाई।

    यह भी पढ़ें: संजौली मस्जिद विवाद गहराया, कोर्ट आदेश के बावजूद क्यों नहीं काटा बिजली कनेक्शन? FIR पर देवभूमि संघर्ष समिति की बड़ी चेतावनी 

    कर्मी पर मादक पदार्थ अधिनियम में भी दर्ज है केस

    वहीं, पता चला है कि इस मामले में गिरफ्तार टीमेट के विरुद्ध पिछले वर्ष मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। वह जमानत पर छूट गया था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की पूर्ति के लिए आरोपित इस तरह की चोरियों में संलिप्त था।

    यह भी पढ़ें: Himachal: युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का गजब मामला, डेटशीट में 17 नवंबर और शिमला के कॉलेज में पहली को ही हो गया पेपर 