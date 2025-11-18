Himachal News: कुल्लू पुलिस ने युवक से बरामद की 5.148 किलोग्राम चरस, फोरलेन पुल के नीचे नाकाबंदी कर की कार्रवाई
कुल्लू पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 5 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने भुंतर और मनाली में अलग-अलग नाकाबंदी के दौरान आरोपियों को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक मदन लाल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू पुलिस नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने पांच किलो 900 ग्राम चरस के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर तीनों आरोपितों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक पहले मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने बजौरा फोरलेन पुल के नीचे नाकाबंदी के दौरान 32 वर्षीय सुरेंद्र परमार निवासी गांव जमद डाकघर पलाहच तहसील बंजार जिला कुल्लू के कब्जे से पांच किलो 148 ग्राम चरस बरामद की।
सैंज निवासी से 550 ग्राम चरस बरामद
दूसरे मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने नाकाबंदी के दौरान त्रेहन चौक के समीप 28 वर्षीय ओम प्रकाश गांव व डाकघर मझान तहसील सैंज जिला कुल्लू के कब्जे से 550 ग्राम चरस बरामद की है।
आनी निवासी से 235 ग्राम चरस पकड़ी
तीसरे मामले में पुलिस थाना मनाली की टीम ने गश्त के दौरान होटल टियारा, मनाली के समीप 22 वर्षीय तनुज निवासी गांव ओडीधार डाकघर कोठी तहसील आनी जिला कुल्लू के कब्जा से 235.700 ग्राम चरस बरामद की गई है।
तीनों कहां से खेप लाए व कहां ले जा रहे थे चल रही जांच
पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल ने बताया कि पुलिस की टीम ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों कहां से चरस लेकर आए थे। इसके बारे में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। उन्होंने बताया कि जिला कुल्लू में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
