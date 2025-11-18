Himachal News: कुल्लू पुलिस ने युवक से बरामद की 5.148 किलोग्राम चरस, फोरलेन पुल के नीचे नाकाबंदी कर की कार्रवाई

संवाद सहयोगी, कुल्लू। जिला कुल्लू पुलिस नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने पांच किलो 900 ग्राम चरस के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर तीनों आरोपितों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।



जानकारी के मुताबिक पहले मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने बजौरा फोरलेन पुल के नीचे नाकाबंदी के दौरान 32 वर्षीय सुरेंद्र परमार निवासी गांव जमद डाकघर पलाहच तहसील बंजार जिला कुल्लू के कब्जे से पांच किलो 148 ग्राम चरस बरामद की।

सैंज निवासी से 550 ग्राम चरस बरामद दूसरे मामले में पुलिस थाना भुंतर की टीम ने नाकाबंदी के दौरान त्रेहन चौक के समीप 28 वर्षीय ओम प्रकाश गांव व डाकघर मझान तहसील सैंज जिला कुल्लू के कब्जे से 550 ग्राम चरस बरामद की है।