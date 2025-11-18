Una News: बंगाणा के क्रशर में चौकीदारों पर हमला कर दोनों को बंधक बनाया, फिर चुरा लिया कीमती सामान

संवाद सहयोगी, बंगाणा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाना बंगाणा क्षेत्र के एक क्रशर उद्योग में देर रात हुई चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे।



चोरों ने सबसे पहले प्लांट में तैनात दोनों चौकीदारों पर हमला किया और उनके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद चोर आराम से उद्योग परिसर में दाखिल हुए और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें