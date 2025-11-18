Una News: बंगाणा के क्रशर में चौकीदारों पर हमला कर दोनों को बंधक बनाया, फिर चुरा लिया कीमती सामान
ऊना के बंगाणा में एक क्रशर पर हमला हुआ। अज्ञात हमलावरों ने क्रशर के चौकीदारों को बंधक बनाकर कीमती सामान चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, बंगाणा (ऊना)। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस थाना बंगाणा क्षेत्र के एक क्रशर उद्योग में देर रात हुई चोरी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे।
चोरों ने सबसे पहले प्लांट में तैनात दोनों चौकीदारों पर हमला किया और उनके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद चोर आराम से उद्योग परिसर में दाखिल हुए और कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया।
काफी देर बाद जब चौकीदार किसी तरह खुद को खोलने में सफल हुए तो तुरंत पुलिस को सूचना दी।
डीएसपी ने घटनास्थल पर लिया जायजा
थाना बंगाणा प्रभारी रोहित चौधरी टीम सहित मौके पर पहुंचे। साथ ही डीएसपी ऊना अजय ठाकुर भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
भारी नुकसान की आशंका
प्लांट प्रबंधन का कहना है कि चोरी की घटना में भारी नुकसान की आशंका है, हालांकि नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है।
पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जिसने मौके पर पहुंचकर तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं। सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल के निशान और अन्य संभावित सुरागों की जांच की जा रही है।
संगठित गिरोह ने की वारदात
प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि यह वारदात किसी संगठित गिरोह द्वारा की गई है, जो लंबे समय से प्लांट की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।
