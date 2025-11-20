ऊना गोलीकांड: विवाद से जुड़े लोगों के हथियार होंगे जब्त, DC का QRT गठन का आदेश, संदिग्ध पर तुरंत कार्रवाई करेगी टीम
ऊना में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपायुक्त जतिन लाल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने और त्वरित कार्रवाई करने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है। विवादित व्यक्तियों के हथियार लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई होगी। अवैध खनन पर भी सख्ती से निगरानी रखी जाएगी।
जागरण संवाददाता, ऊना। जिला ऊना में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उपायुक्त जतिन लाल ने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। कानून से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि हुड़दंगियों और सीमांत क्षेत्रों से आने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें और किसी भी उल्लंघन पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करें।
वीरवार को ऊना में युवा नेता आशु पुरी की हत्या के बाद कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आम जनता को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। कानून और शांति व्यवस्था के उल्लंघन पर प्रशासन बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतेगा।
पुलिस पेट्रोलिंग पर जोर, बनेगी क्विक रिस्पॉन्स टीम
जतिन लाल ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था की प्रभावी निगरानी के लिए 7–8 सदस्यीय क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की जाएगी। यह टीम दिन-रात हाईवे और संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग करेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
हथियार लाइसेंसों की समीक्षा की जाएगी
उपायुक्त ने कहा कि जिले में अब तक जारी सभी हथियार लाइसेंसों की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक थाना प्रभारी अपने क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
विवाद से जुड़े व्यक्ति का हथियार जब्त होगा
जिन मामलों में भूमि विवाद या अन्य शिकायतों से जुड़े व्यक्तियों के पास हथियार लाइसेंस पाए जाएंगे, उनके लाइसेंस तुरंत निलंबित कर हथियार जब्त किए जाएंगे।
सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शन पर होगा एक्शन
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन या सार्वजनिक रूप से हथियार लहराने वालों पर भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी।
वाहनों की हो सघन चेकिंग, फील्ड में हो सक्रिय उपस्थिति
उपायुक्त जतिन लाल ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि सीमा क्षेत्रों से आने-जाने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जाए। विभिन्न स्थानों पर रैंडम छापेमारी अभियान चलाएं। पुलिस सड़क पर सक्रिय उपस्थिति बनाए और एरिया डॉमिनेंस सुनिश्चित करे।
उन्होंने निर्देश दिए कि शराब ठेकों के साथ जुड़े सभी अहातों की अनुमति संबंधी जांच करें। इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से निरीक्षण करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।
अवैध खनन गतिविधि पर निगरानी के निर्देश
जतिन लाल ने जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए। टिप्परों की आवाजाही के मार्गों पर चेकपोस्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा। जिले में करीब 6–8 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सीसीटीवी प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिससे पूरी निगरानी व्यवस्था प्रभावी होगी।
किसी भी हाल में नहीं बख्शा नहीं जाएगा : एसपी
जिला पुलिस अधीक्षक अमित यादव ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देशों के पूर्ण पालन पर जोर दिया और कहा कि उल्लंघन करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अमित यादव, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा, एसडीएम ऊना अभिषेक मित्तल, एसडीएम बंगाणा सोनू गोयल, एसडीएम गगरेट सौमिल गौतम, सभी डीएसपी, खनन और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
