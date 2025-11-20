Language
    हिमाचल: ऊना के बाद सोलन में फायरिंग, यूनिवर्सिटी के बाहर युवक ने किए चार से पांच राउंड हवाई फायर, VIDEO

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:10 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक निजी विश्वविद्यालय के पास फायरिंग की घटना हुई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। एक युवक ने हवा में चार-पांच राउंड फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपित को हिरासत में ले लिया है और उसके पास से पिस्तौल बरामद की है। 

    सोलन में निजी यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग करता युवक व इसके बाद हंगामा हो गया।

    संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश में आज दो गोलीकांड हो गए हैं। जिला ऊना के बाद सोलन में भी सरेआम फायरिंग की घटना हुई है। सोलन जिला मुख्यालय के नजदीक ओच्छघाट क्षेत्र में एक निजी विवि के नजदीक हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया।

    हवा में दनादन गोलियां चलाने की वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आरोपित युवक ने चार से पांच हवाई फायर कर दिए। वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक ने दहशत फैलाने के लिए इस तरह से फायरिंग की है। 

    युवक के इस तरह फायरिंग करने के बाद मौके पर मौजूद स्टूडेंट भड़क गए व उन्होंने इसका विरोध किया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आरोपित युवक व उसके साथियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी।  

    पुलिस ने हिरासत में लिए आरोपित

    जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। इनमें वह मुख्य आरोपित भी शामिल है, जिस पर हवाई फ़ायरिंग करने का आरोप है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक पिस्तौल भी जब्त कर ली है। 

    पुलिस कर रही विवाद की जांच

    एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने सभी संदिग्धों को हिरासत में लेकर, पिस्तौल को भी कब्जे में ले लिया है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस पूछताछ के जरिए यह भी पता लगा रही है कि फायरिंग के पीछे कोई विवाद या रंजिश तो नहीं है।

