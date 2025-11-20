हिमाचल: ऊना के बाद सोलन में फायरिंग, यूनिवर्सिटी के बाहर युवक ने किए चार से पांच राउंड हवाई फायर, VIDEO

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश में आज दो गोलीकांड हो गए हैं। जिला ऊना के बाद सोलन में भी सरेआम फायरिंग की घटना हुई है। सोलन जिला मुख्यालय के नजदीक ओच्छघाट क्षेत्र में एक निजी विवि के नजदीक हवाई फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। हवा में दनादन गोलियां चलाने की वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आरोपित युवक ने चार से पांच हवाई फायर कर दिए। वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक ने दहशत फैलाने के लिए इस तरह से फायरिंग की है।

