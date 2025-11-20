ऊना: होटल में पार्टी के बाद हत्या, पंचायत प्रधान ने युकां नेता पर चलाई 3 गोलियां; दूसरे गुट ने तलवारों से लहुलूहान किए दो

जागरण संवादाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में देर रात हुई वारदात से जिलेभर में दहशत का माहौल है। लालसिंगी में एक नेता के होटल पार्टी करने के बाद जैसे ही दोनों गुट बाहर आए तो उनका आमना-सामना हो गया।

रायजादा रिसोर्ट में पार्टी के बाद बाहर आए दोनों पक्ष में पहले तो मामूली कहासुनी हुई, लेकिन बाद में गुरजीत सिंह, पुरिंदर सिंह और परमिन्दर सिंह ने पिस्तौल निकाली और आशु पुरी को तीन गोलियां मार दी। मुख्य आरोपित गुरजीत पंचायत प्रधान भी है।

दूसरे गुट के युवकों ने तेजधार हथियारों से किया हमला आशु पुरी के साथ गए युवकों ने गोली चलाने वालों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, इसमें दो लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। इन दोनों की हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है।