ऊना: होटल में पार्टी के बाद हत्या, पंचायत प्रधान ने युकां नेता पर चलाई 3 गोलियां; दूसरे गुट ने तलवारों से लहुलूहान किए दो
हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक होटल में पार्टी के दौरान खूनी संघर्ष हुआ। पंचायत प्रधान ने युकां नेता पर तीन गोलियां चलाईं जिससे उसकी मौत हो गई। दूसरे गुट ने तलवारों से दो लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव व्याप्त है।
जागरण संवादाता, ऊना। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में देर रात हुई वारदात से जिलेभर में दहशत का माहौल है। लालसिंगी में एक नेता के होटल पार्टी करने के बाद जैसे ही दोनों गुट बाहर आए तो उनका आमना-सामना हो गया।
रायजादा रिसोर्ट में पार्टी के बाद बाहर आए दोनों पक्ष में पहले तो मामूली कहासुनी हुई, लेकिन बाद में गुरजीत सिंह, पुरिंदर सिंह और परमिन्दर सिंह ने पिस्तौल निकाली और आशु पुरी को तीन गोलियां मार दी। मुख्य आरोपित गुरजीत पंचायत प्रधान भी है।
दूसरे गुट के युवकों ने तेजधार हथियारों से किया हमला
आशु पुरी के साथ गए युवकों ने गोली चलाने वालों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, इसमें दो लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। इन दोनों की हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है।
दोनों युवा कांग्रेस नेता थे
बताया जा रहा है दोनों गुट युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। संतोखगड़ निवासी आशु पुरी भी युवा कांग्रेस नेता है तो वहीं गुरजीत मान भी युवा कांग्रेस से संबंधित है। गुरजीत मरहाल पंचायत के प्रधान हैं। मामले को खनन विवाद से भी जोड़ा जा रहा है।
हत्या का मामला दर्ज
युवा नेता आशु पुरी की हत्या करने को लेकर गुरजीत मान, पुरजिंदर उर्फ़ पींदू गांव उदयपुर व परमिंद्र निवासी सनोली के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया।
मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस : एसपी
पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव का कहना है कि युवक की मौत के मामले में पुलिस ने पूर्व पंचायत प्रधान सहित तीन लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
