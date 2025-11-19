शिमला DC के नाम से आया है कोई वाट्सएप मैसेज तो हो जाएं सतर्क, साइबर ठगों ने बनाई फर्जी प्रोफाइल; कई लोगों से की चैट

जागरण संवाददाता, शिमला। ऊंचे पदों पर तैनात अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग कर फर्जीवाड़ा करने वाले साइबर अपराधी अब हिमाचल में भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में शिमला जिला प्रशासन के नाम पर एक गंभीर मामला सामने आया है।



किसी अज्ञात व्यक्ति ने डीसी शिमला अनुपम कश्यप के नाम और फोटो का दुरुपयोग करते हुए वाट्सएप पर फर्जी प्रोफ़ाइल तैयार कर लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। मामला सामने आते ही प्रशासन ने इसे गंभीर मानते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है।



बुधवार को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, शिमला की ओर से यह शिकायत आधिकारिक रूप से एसएसपी शिमला संजीव कुमार गांधी को भेजी गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल नंबर 84 81 2739070 से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अधिकारी की फोटो और नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है।



शिकायत में बताया गया कि यह व्यक्ति विभिन्न लोगों से संपर्क कर स्वयं को आईएएस अधिकारी बताकर बातचीत कर रहा है, जिससे न केवल गलतफहमी फैल सकती है, बल्कि वित्तीय ठगी या अन्य गंभीर अपराध की आशंका भी बढ़ जाती है।