हिमाचल में बिजली उपभोक्ता मित्र भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता तय, सरकार की मंजूरी के बाद 1602 पद भरने की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड में बिजली उपभोक्ता मित्र की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय कर ली है। इसके तहत बिजली बोर्ड में दसवीं व आईटीआई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई है।



इसके साथ ही इसका टेस्ट इलेक्ट्रोनिक डेवेल्पमेंट कारपोरेशन के माध्यम से लिया जाना है। राज्य सरकार ने इस नीति के तहत इन्हें भर्ती करने की पहले घोषणा की थी। इसके बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग से इन पदों को भरने की मंजूरी बोर्ड को पिछले सप्ताह मिल गई थी। बोर्ड प्रबंधन ने इस पदों को भरने की मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निजी के बजाय सरकारी एजेंसी के माध्यम से हो रही भर्ती भले ही ये भर्ती भी आउटसोर्स के माध्यम से की जानी है, लेकिन राहत की बात यह हैं कि किसी निजी एजेंसी के माध्यम से नहीं बल्कि सरकारी एजेंसी के माध्यम से ही इनकी नियुक्ति की जा रही है।