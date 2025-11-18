हिमाचल में TGT भर्ती और पीजी परीक्षाएं एक साथ; दिसंबर में 11 पेपर हो रहे क्रैश; हजारों युवा असमंजस में

संवाद सहयोगी, मंडी। हिमाचल प्रदेश के हजारों नियमित और पूरक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के सामने दिसंबर में बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। एचपीएसएससी (हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग) की बहुप्रतीक्षित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा की तिथियां सीधे तौर पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं से टकरा रही हैं।



छात्रों ने एसपीयू प्रशासन से तत्काल सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव करने की मांग उठाई है। आयोग की ओर से टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नान-मेडिकल की लिखित परीक्षाओं की तिथियां दो चरणों में घोषित की गई हैं।

एमएससी और बीएड की परीक्षाएं भी इन्हीं दिनों पहला चरण 15 से 17 दिसंबर के बीच और दूसरा चरण 25 से 27 दिसंबर के बीच आयोजित होगा। यही वह समय है जब एमएससी और बीएड जैसे पाठ्यक्रमों के नियमित और पूरक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की सेमेस्टर परीक्षाएं होनी हैं।

15 से 17 दिसंबर को 11 पेपर हो रहे क्रैश

अकेले 15 और 17 दिसंबर की टीजीटी परीक्षाओं के साथ एसपीयू के विभिन्न विषयों के 11 पेपर क्रैश हो रहे हैं। इस टकराव के कारण बड़ी संख्या में ऐसे छात्र जो सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने टीजीटी परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, वे अपनी नियमित सेमेस्टर परीक्षा या टीजीटी परीक्षा में से किसी एक को ही चुन पाएंगे।