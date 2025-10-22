हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, पासपोर्ट सहित ये दस्तावेज लाने होंगे साथ; 27 को होंगे इंटरव्यू

जागरण टीम, हमीरपुर/बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का अवसर है। विदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के माध्यम से किए गए विशेष प्रविधान के तहत मेसर्स जालंधर कौशल विकास निगम के माध्यम से इंटरव्यू होंगे।

27 अक्टूबर को सुबह नौ बजे जिला ऊना की तहसील हरोली के गांव पालकवाह के कौशल विकास केंद्र में साक्षात्कार होंगे। पासपोर्ट और भारी वाहन का लाइसेंस हो जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ये साक्षात्कार दुबई के जेबी अलीपोर्ट में आइटीवी ट्रेलर ड्राइवर के पदों के लिए लिए जाएंगे। आवेदक के पास पासपोर्ट और भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वह कम से कम दसवीं पास हो और उसे अंग्रेजी का ज्ञान हो। आयु 24 से 41 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए।

52 हजार रुपये मासिक वेतन व सुविधाएं मिलेंगी चयनित उम्मीदवारों को 2250 दिरहम (लगभग 52000 रुपये) मासिक वेतन के अलावा 900, 300 और 1050 दिरहम के आवास, भोजन और ओवर टाइम भत्ता इत्यादि भत्ते दिए जाएंगे। चयन होने पर उम्मीदवारों को विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार 30 हजार रुपये का शुल्क एवं जीएसटी का भुगतान करना होगा।

सिक्योरिटी गार्ड्स के 80 पदों की भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 30 को एसआइएस सिक्योरिटी इंडिया रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हमीरपुर की ओर से सुरक्षा कर्मियों के 80 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए 30 अक्टूबर को उप-रोजगार कार्यालय घुमारवीं में तथा 31 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से उप-रोजगार कार्यालय श्री नयना देवी में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।