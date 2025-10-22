Language
    हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, पासपोर्ट सहित ये दस्तावेज लाने होंगे साथ; 27 को होंगे इंटरव्यू

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:40 PM (IST)
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:40 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। दुबई में आइटीवी ट्रेलर ड्राइवर और सुरक्षा कर्मियों के पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। ड्राइवर के लिए 52,000 रुपये और सुरक्षा कर्मियों के लिए 22,500 रुपये तक वेतन मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का अवसर है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण टीम, हमीरपुर/बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का अवसर है। विदेश में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) के माध्यम से किए गए विशेष प्रविधान के तहत मेसर्स जालंधर कौशल विकास निगम के माध्यम से इंटरव्यू होंगे।

    27 अक्टूबर को सुबह नौ बजे जिला ऊना की तहसील हरोली के गांव पालकवाह के कौशल विकास केंद्र में साक्षात्कार होंगे।

    पासपोर्ट और भारी वाहन का लाइसेंस हो

    जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि ये साक्षात्कार दुबई के जेबी अलीपोर्ट में आइटीवी ट्रेलर ड्राइवर के पदों के लिए लिए जाएंगे। आवेदक के पास पासपोर्ट और भारी मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वह कम से कम दसवीं पास हो और उसे अंग्रेजी का ज्ञान हो। आयु 24 से 41 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके शरीर पर किसी भी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए।

    52 हजार रुपये मासिक वेतन व सुविधाएं मिलेंगी

    चयनित उम्मीदवारों को 2250 दिरहम (लगभग 52000 रुपये) मासिक वेतन के अलावा 900, 300 और 1050 दिरहम के आवास, भोजन और ओवर टाइम भत्ता इत्यादि भत्ते दिए जाएंगे। चयन होने पर उम्मीदवारों को विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार 30 हजार रुपये का शुल्क एवं जीएसटी का भुगतान करना होगा।

    सिक्योरिटी गार्ड्स के 80 पदों की भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 30 को

    एसआइएस सिक्योरिटी इंडिया रीजनल ट्रेनिंग सेंटर हमीरपुर की ओर से सुरक्षा कर्मियों के 80 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए 30 अक्टूबर को उप-रोजगार कार्यालय घुमारवीं में तथा 31 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से उप-रोजगार कार्यालय श्री नयना देवी में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।

    सुरक्षा कर्मी को मिलेगा 22 हजार 500 रुपये वेतन

    जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं व जमा दो पास तथा उम्मीदवार की आयु 19 से 40 वर्ष होनी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेमी तथा न्यूनतम वजन 54 किलोग्राम होना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थियों को 17 हजार पांच सौ रुपये से 22 हजार 500 रुपये तक मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इन पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं।

