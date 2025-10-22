Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल के 100 CBSE स्कूलों में नहीं लगेगी फीस, किताबें भी निश्शुल्क देने की तैयारी; SOP को कैबिनेट देगी मंजूरी

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:33 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार 2026-27 सत्र से 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करेगी। छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, मुफ्त शिक्षा जारी रहेगी। पहली से दसवीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबें मिलेंगी, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार होंगी। स्कूलों के भवन और वर्दी भी अलग होंगे। शिक्षा विभाग एसओपी तैयार कर रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के 100 सीबीएसई स्कूलों में बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के 100 सरकारी स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध होंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की संबद्धता सीबीएसई से करवाने के लिए आवेदन कर दिया है। सीबीएसई से संबद्धता मिलने के बाद बच्चों से कोई अतिरिक्त फंड नहीं लिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहले की तरह निश्शुल्क पढ़ाई की सुविधा बच्चों को इन स्कूलों में मिलेगी। वहीं जिन श्रेणियों को निश्शुल्क किताबें मिलती हैं, वह भी सरकार मुहैया करवाएगी।

    पहली से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना के तहत जो किताबें दी जाएंगी, वे पूरी तरह सीबीएसई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम और पैटर्न के अनुरूप होंगी। सरकार का कहना है कि केवल बोर्ड की संबद्धता बदली जा रही है। बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही थीं, वह पहले की तरह ही मिलती रहेगी।

    एसओपी तैयार होने के बाद कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा

    इन स्कूलों के भवनों का भी रंग अलग होगा। इसके अलावा इसमें वर्दी भी अन्य स्कूलों की अपेक्षा अलग होगी। शिक्षा विभाग इसके लिए एसओपी तैयार कर रहा है। एसओपी तैयार होने के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद ही नियम लागू किया जाएगा।

    हिमाचल शिक्षा बोर्ड को किताबें प्रकाशित करने का निर्देश

    शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को किताबें सीबीएसई पैटर्न के अनुसार प्रकाशित करने के निर्देश भी विभाग ने जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि शिक्षा बोर्ड किताबों की तैयारी, स्वीकृति, छपाई और समय पर वितरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें, ताकि सत्र शुरू होने से पहले ही किताबें स्कूलों में पहुंच जाए।

    स्कूलों ने किया आवेदन, अब होगा निरीक्षण

    राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राज्य के 100 चयनित सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों की संबद्धता के लिए आवेदन कर दिया गया है। अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम स्कूलों का निरीक्षण करेंगे।

    शिक्षकों का सब कैडर भी बना रही सरकार

    राज्य सरकार इन स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए अलग से सब कैडर भी बनाने जा रही है। इसके लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सब कैडर में आने के शिक्षकों से ऑप्शन मांगी जाएगी। इनका तबादला उन्हीं स्कूलों में किया जाएगा, जहां पर सीबीएसई स्कूल होगा।

    यह भी पढ़ें: Himachal Panchayat Chunav: मंत्रिमंडल बैठक में होगी पंचायत चुनाव पर चर्चा, टालने या करवाने पर होगा फाइनल निर्णय

    यह भी पढ़ें: Himachal News: शिमला में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल 25 से, विदेशी पायलटों का लगेगा जमावड़ा, ग्रेट खली भी पहुंचेंगे  